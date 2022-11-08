إيتو: الكاميرون ستتوج بكأس العالم بعد الفوز على المغرب في النهائي

توقع صامويل إيتو، رئيس الاتحاد الكاميروني، تتويج منتخب بلاده بلقب كأس العالم قطر 2022 بعد الفوز في النهائي على حساب المغرب.

وتستضيف قطر بطولة كأس العالم في الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر، وذلك للمرة الأولى على الأراضي العربية.

وفي رد على تساؤل بشأن إمكانية فوز منتخب بلاده في كأس العالم، قال إيتو في تصريحات أبرزتها صحيفة "OUEST" الفرنسية: "لا أفهم لماذا لا نتمكن من الفوز بها؟".

وأضاف: "أفريقيا دائما ما كان لديها لخوض بطولات كأس العالم بشكل رائع ولكننا لم نظهر أفضل وجه لنا حتى الآن، على مدار السنين اكتسبت الفرق الأفريقية المزيد والمزيد من الخبرة، وأعتقد أنهم مستعدون ليس فقط للمشاركة في كأس العالم ولكن أيضا للتتويج باللقب، أنت بحاجة فقط إلى إعداد جيد وأفكار قوية وقليل من الجنون".