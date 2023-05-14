تين هاغ: غارناتشو موهبة كبيرة ويتمتع بالجرأة الشديدة

قال إريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، إن على الجناح الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو إثبات جدارته بمكان في التشكيلة الأساسية للفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد موسم أول رائع سجل فيه اللاعب الشاب خمسة أهداف ولعب أربع تمريرات حاسمة.

وفي ظهوره الأول بعد تعافيه من إصابة في الكاحل، حسم البديل غارناتشو (18 عامًا) فوز فريقه 2-صفر على وولفرهامبتون واندرارز بهدف سجله في الوقت بدل الضائع بالشوط الثاني، أمس السبت.