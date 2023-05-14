آخر تطورات إصابة كامافينغا وموقفه من مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

كشف عدة تقارير صحفية عن آخر التطورات الخاصة بالإصابة التي تعرض لها الفرنسي كامافينغا، نجم ريال مدريد، في مواجهة خيتافي، مساء السبت، ومدى تأثيرها على مشاركته في مواجهة مانشستر سيتي، الأربعاء المقبل، في دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لما ذكره خوسيه لويس سانشيز، الصحفي بجريدة "ماركا"، فإن "الفحوصات أثبتت أن كامافينغا لا يعاني من أي إصابة خطيرة، لديه التواء طفيف في ركبته اليسرى، سيتواجد أمام مان سيتي".

فيما أكدت الأمر نفسه الصحفية المقربة من ريال مدريد، أرانشا رودريغيز، حيث أوضحت عبر حسابها على تويتر: "الفحوصات استبعدت وجود خطورة في إصابة كامافينغا واللاعب لا يُعاني من مشاكل قبل مواجهة مانشستر سيتي".