أنس الزروري سيعوض أمين حارث في تشكيلة منتخب المغرب بكأس العالم

قال مصدر مطلع في الاتحاد المغربي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إن أنس الزروري، مهاجم بيرنلي الإنجليزي، سيكون المرشح الأوفر حظا لتعويض غياب أمين حارث، لاعب أولمبيك مارسيليا، في تشكيلة المغرب المشاركة للمرة السادسة بنهائيات كأس العالم في قطر.

وقام الزروري، البالغ 22 عاما، بتغيير جنسيته الرياضية من البلجيكية إلى المغربية في خطوة أخيرة قبل الانضمام لمنتخب "أسود الأطلس" في الدوحة.

وتمزج قائمة المغرب بين عناصر الخبرة والشباب حيث يضع الفريق عينه أيضا على الفوز بكأس أمم أفريقيا 2023 في ساحل العاج.

وكان مارسيليا أعلن رسميا عن غياب لاعبه أمين حارث عن تشكيلة المغرب بكأس العالم التي تنطلق يوم الأحد المقبل، بعد إصابته في مباراة أمام موناكو بالدوري الفرنسي.

وأعلن النادي المنتمي لجنوب فرنسا في بيان أن حارث، الذي قدم في الآونة الأخيرة عروضا قوية جعلت المدرب الجديد لمنتخب المغرب وليد الركراكي يعيده "لأسود الأطلس" بعد غياب طويل، أصيب في مباراة موناكو بالتواء في ركبته اليسرى.

وأوضح مارسيليا أن الفحوصات الطبية ستحدد طبيعة الإصابة وفترة العلاج المناسبة.

وسيلعب المغرب أمام كرواتيا يوم 23 نوفمبر تشرين الثاني الجاري، كما سيواجه بلجيكا وكندا أيضا ضمن المجموعة السادسة.

وسيخوض منتخب المغرب مباراة ودية في الإمارات غدا الخميس، أمام منتخب جورجيا.