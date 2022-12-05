ميسي: تفاجأت بخروج ألمانيا.. والأرجنتين والبرازيل وفرنسا وإسبانيا مرشحة لحصد لقب كأس العالم

قال النجم ليونيل ميسي، قائد المنتخب الأرجنتيني، إن إقصاء منتخب ألمانيا من دور المجموعات في نهائيات كأس العالم 2022 كان مفاجئا، مؤكدا أن جميع المنتخبات متساوية، كما رشح البرازيل والأرجنتين وفرنسا وإسبانيا للتتويج باللقب.

وبعد تأهل منتخب الأرجنتين لربع النهائي لمواجهة هولندا، تحدث ليونيل ميسي لصحيفة "أوليه" الأرجنتينية عن كأس العالم وأبرز المرشحين للتتويج به، وقال: "الأرجنتين قوة في كرة القدم ودائما مرشحة للفوز باللقب، نعرف ذلك قبل القدوم لقطر بأننا ضمن المرشحين بالنظر لما قدمناه سابقا ويجب أن نؤكد ذلك على أرضية الملعب، ومن حسن الحظ فعلنا ذلك وعلينا أن نستمر خطوة بخطوة".