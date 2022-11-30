وعد تيتي لبدلاء منتخب البرازيل قد يصب في مصلحة الكاميرون

من المتوقع أن يجري تيتي، مدرب البرازيل، تغييرات على تشكيلته أمام الكاميرون في آخر مباراة في المجموعة السابعة لكأس العالم، يوم الجمعة، رغبة في إراحة بعض اللاعبين تحسبا لمواجهة محتملة في دور الستة عشر يوم الاثنين إذا تصدر المجموعة.

وبعد تأهل البرازيل بالفعل لدور خروج المغلوب عقب الفوز في أول مباراتين ستحظى برفاهية إراحة أغلب لاعبيها وهي استراحة تأتي في الوقت المناسب بينما تسابق الزمن لمحاولة استعادة جهود الثلاثي الأساسي المصاب نيمار وأليكس ساندرو ودانيلو من الإصابة قبل دور الستة عشر.

وتعرض أليكس ساندرو الظهير الأيسر ليوفنتوس، لإصابة في الفخذ خلال الفوز 1-صفر على سويسرا بينما أصيب نيمار مهاجم باريس سان جيرمان ودانيلو الظهير الأيمن ليوفنتوس في الكاحل في أولى مباريات البرازيل والتي فازت بها 2-صفر على صربيا.