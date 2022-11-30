وعد تيتي لبدلاء منتخب البرازيل قد يصب في مصلحة الكاميرون
من المتوقع أن يجري تيتي، مدرب البرازيل، تغييرات على تشكيلته أمام الكاميرون في آخر مباراة في المجموعة السابعة لكأس العالم، يوم الجمعة، رغبة في إراحة بعض اللاعبين تحسبا لمواجهة محتملة في دور الستة عشر يوم الاثنين إذا تصدر المجموعة.
وبعد تأهل البرازيل بالفعل لدور خروج المغلوب عقب الفوز في أول مباراتين ستحظى برفاهية إراحة أغلب لاعبيها وهي استراحة تأتي في الوقت المناسب بينما تسابق الزمن لمحاولة استعادة جهود الثلاثي الأساسي المصاب نيمار وأليكس ساندرو ودانيلو من الإصابة قبل دور الستة عشر.
وتعرض أليكس ساندرو الظهير الأيسر ليوفنتوس، لإصابة في الفخذ خلال الفوز 1-صفر على سويسرا بينما أصيب نيمار مهاجم باريس سان جيرمان ودانيلو الظهير الأيمن ليوفنتوس في الكاحل في أولى مباريات البرازيل والتي فازت بها 2-صفر على صربيا.
وقال طبيب الفريق رودريغو لاسمار، أمس الثلاثاء، إن الثلاثي يخضع للعلاج بشكل يومي لكنه لم يحدد موعد عودتهم.
كما تعرض العديد من لاعبي البرازيل لوعكة صحية يوم الأحد، بما فيهم لوكاس باكيتا لاعب الوسط الذي لم يتدرب يوم السبت واستبدل بين شوطي مباراة سويسرا.
وأبلغ تيتي اللاعبين بالفعل في غرفة الملابس بأنه سيعطي فرصة لمن لم يشارك أساسيا في أول مباراتين لكي يختبر تجربة اللعب في كأس العالم.
وسيكون اللعب بالفريق الاحتياطي بمثابة أخبار رائعة للكاميرون التي لا تزال لديها فرصة للتأهل لكن البرازيل هي المرشحة للفوز بكأس العالم بسبب دكة البدلاء التي تضم أسماء بارزة، مثل: إيدرسون حارس مانشستر سيتي وأنتوني جناح مانشستر يونايتد وثنائي آرسنال الهجومي غابرييل جيسوس وغابرييل مارتينيلي وبرونو غيمارايش، لاعب وسط نيوكاسل، وفابينيو، لاعب وسط ليفربول.
وستلعب الكاميرون ضد البرازيل دون الحارس أندريه أونانا الذي تم استبعاده من تشكيلة بلاده لأسباب انضباطية.
وستحسم البرازيل صدارة المجموعة إذا تعادلت أو فازت، أما إذا خسرت وفازت سويسرا على صربيا فسيتم تحديد المتصدر بفارق الأهداف.
وتحتل سويسرا المركز الثاني بثلاث نقاط وبفارق نقطتين عن منتخبي صربيا والكاميرون، وكلاهما بحاجة للفوز حتى يكون لديهما فرصة للتأهل وإذا انتصرا فسيتم اللجوء لفارق الأهداف لتحديد صاحب المركز الثاني.