تقارير: ميسي سيشارك أساسيا في مباراة الأرجنتين ضد الإمارات

تحدثت صحيفة "OLE" الأرجنتينية عن اللقاء الودي الذي يجمع المنتخب الأرجنتيني مع نظيره الإماراتي، مساء اليوم الأربعاء، ومصير مشاركة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وقلق المدرب ليونيل سكالوني بشأن الجاهزية البدنية للاعبيه.

وأكدت الصحيفة أن مدرب المنتخب الأرجنتيني اختار مواجهة منتخب الإمارات وفي ذهنه اللقاء الأول في نهائيات كأس العالم بقطر أمام نظيره السعودي المقرر يوم الثلاثاء المقبل.

وعلى أرضية ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة يرغب المدرب سكالوني في تجريب أفضل 11 لاعبا لمباراة الإمارات، الذي يقوده مواطنه رودولفو أروابارينا مع التفكير في المشاكل البدنية لبعض لاعبيه في قائمة 26 لاعبا ويأمل في استعادتهم القوة والجاهزية.

ورغم أن اللقاء الودي أمام منتخب الإمارات لم يفرض مشاركة النجم والقائد ليونيل ميسي كشرط أساسي لتنظيمه، لكن سكالوني سيشركه أساسيا في اللقاء، وتبقى الأزمة لديه في الظهير الأيسر بوجود مشاكل صحية لكل من نيكولاس تاجليافيكو وماركوس أكونا، وهو ما يدفعه لنقل تاهويل مولينا الظهير الأيمن للعب في الجانب الأيسر.

كما أن إصابة كوتي تمنح الفرصة لنيكولاس أوتاميندي للعب أساسيا كقلب دفاع بجوار ليساندرو مارتينيز.

ويلعب مدرب منتخب الأرجنتين بخطة 4-3-1-2 بوجود مهاجمين وخلفهما ليونيل ميسي و3 لاعبي وسط من بينهم لاعبا ارتكاز، وهما دي بول وباريدس ومعهما أنخل دي ماريا.

كما يلعب سكالوني في بعض اللقاءات بخطة 3-5-2، وهو ما قد يجربه أيضا في لقاء الإمارات التجربة الأخيرة قبل دخول غمار التنافس على لقب كأس العالم في قطر ومواجهة منتخبات السعودية وبولندا والمكسيك في المجموعة الثالثة.