الأرجنتين وتشيلي وباراغواي وأوروغواي تطلق عرضا مشتركا لاستضافة كأس العالم 2030

قدمت الأرجنتين وتشيلي وباراغواي وأوروغواي اليوم الثلاثاء عرضا رسميا مشتركا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2030، داعية لعودة البطولة إلى "حيث ولدت كرة القدم" بعد 100 عام من إقامة أول بطولة لكأس العالم في مونتيفيديو.

وخلال احتفال أقيم في مقر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم انضم مسؤولون من الدول الأربع إلى إليخاندرو دومينغيز رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية (الكونميبول)، الذي قال إنه يأمل أن يظهر الاتحاد الدولي (الفيفا) "لفتة نبيلة" تجاه المنطقة والسماح لها بتنظيم البطولة.

وأضاف دومينغيز "كأس العالم 2030 ليست مجرد بطولة أخرى، فهي تستحق الاحتفال والتقدير بمناسبة مرور مئة عام على إقامة أول البطولة.

"نحن مقتنعون بأن الفيفا ملتزم بتكريم ذكرى أولئك الذين جاءوا قبلنا وآمنوا بالعظمة ونظموا أول نهائيات لكأس العالم".