الأرجنتين وتشيلي وباراغواي وأوروغواي تطلق عرضا مشتركا لاستضافة كأس العالم 2030
قدمت الأرجنتين وتشيلي وباراغواي وأوروغواي اليوم الثلاثاء عرضا رسميا مشتركا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2030، داعية لعودة البطولة إلى "حيث ولدت كرة القدم" بعد 100 عام من إقامة أول بطولة لكأس العالم في مونتيفيديو.
وخلال احتفال أقيم في مقر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم انضم مسؤولون من الدول الأربع إلى إليخاندرو دومينغيز رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية (الكونميبول)، الذي قال إنه يأمل أن يظهر الاتحاد الدولي (الفيفا) "لفتة نبيلة" تجاه المنطقة والسماح لها بتنظيم البطولة.
وأضاف دومينغيز "كأس العالم 2030 ليست مجرد بطولة أخرى، فهي تستحق الاحتفال والتقدير بمناسبة مرور مئة عام على إقامة أول البطولة.
"نحن مقتنعون بأن الفيفا ملتزم بتكريم ذكرى أولئك الذين جاءوا قبلنا وآمنوا بالعظمة ونظموا أول نهائيات لكأس العالم".
وأضاف كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني "بصفتنا أبطالا للعالم فإننا نطلق حلما لكل أمريكا الجنوبية، ليس فقط في الذكرى المئوية للنسخة الأولى، ولكن بسبب الشغف الذي نعيش به كرة القدم".
وأدلى الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز ببيان على حسابه على تويتر قال فيه إنه سيُطلب من بوليفيا الانضمام إلى "هذا الحلم".
وبعد النسخة الأولى في أوروغواي، استضافت الأرجنتين كأس العالم عام 1978 وتشيلي عام 1962، بينما لم تستضف باراغواي أكبر مسابقة في اللعبة.
وسيتنافس العرض الأمريكي الجنوبي مع إسبانيا والبرتغال اللتين وقعتا اتفاق عرض مشترك، إضافة إلى عروض محتملة من المغرب والسعودية.