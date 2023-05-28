تقرير: البرازيل ما زالت تأمل في إقناع أنشيلوتي بقيادة "السيليساو"

كشف الصحفي الإسباني ماريو كورتيغانا، في تقرير له عبر صحيفة "ذا أتلتيك"، أن مسؤولي الاتحاد البرازيلي لكرة القدم ما زالوا يأملون في إقناع كارلو أنشيلوتي بقيادة "السيليساو" في المرحلة المقبلة، بعد رحيل تيتي، عقب نهاية بطولة كأس العالم 2022.

ويرتبط أنشيلوتي مع نادي ريال مدريد بعقدٍ يمتد حتى يونيو 2024، وأكد في تصريحات سابقة له استمراره مدربا للميرنغي الموسم المقبل.

وقال التقرير إن "أنشيلوتي ما زال الهدف الأول للمنتخب لهذا المنصب على الرغم من تصريحات المدرب الإيطالي بأنه سعيد في ريال مدريد".