تقرير: البرازيل ما زالت تأمل في إقناع أنشيلوتي بقيادة "السيليساو"
كشف الصحفي الإسباني ماريو كورتيغانا، في تقرير له عبر صحيفة "ذا أتلتيك"، أن مسؤولي الاتحاد البرازيلي لكرة القدم ما زالوا يأملون في إقناع كارلو أنشيلوتي بقيادة "السيليساو" في المرحلة المقبلة، بعد رحيل تيتي، عقب نهاية بطولة كأس العالم 2022.
ويرتبط أنشيلوتي مع نادي ريال مدريد بعقدٍ يمتد حتى يونيو 2024، وأكد في تصريحات سابقة له استمراره مدربا للميرنغي الموسم المقبل.
وقال التقرير إن "أنشيلوتي ما زال الهدف الأول للمنتخب لهذا المنصب على الرغم من تصريحات المدرب الإيطالي بأنه سعيد في ريال مدريد".
وأضاف: "رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، إيدنالدو رودريغيز، كان قد حدد مايو موعدًا نهائيًا لاتخاذ قرار بشأن المدرب التالي، لكنه من المقرر أن يمدد ذلك الموعد على أمل إقناع أنشيلوتي".
وتابع التقرير: "تم ترشيح أسماء أخرى مثل جوزيه مورينيو، مدرب روما، وخورخي جيسوس، مدرب فناربخشه التركي، وفرناندو دينيز، مدرب فلومينينسي، وأبيل فيريرا، مدرب بالميراس، لكن أنشيلوتي لا يزال يمثل الأولوية للاتحاد البرازيلي".
وستواجه البرازيل منتخبي غينيا ثم الكاميرون في يونيو مع رامون مينيزيس، الذي يقود منتخب البرازيل تحت 20 عاماً في مونديال الأرجنتين، والذي من المقرر أن يتولى تدريب الفريقين مثلما حدث في مواجهة المغرب بشهر مارس الماضي.
وكان رودريغيز، رئيس الاتحاد البرازيلي، قد قال في تصريحات سابقة له: "يحظى أنشيلوتي باحترام جميع اللاعبين. ليس فقط رونالدو نازاريو أو فينيسيوس جونيور، وإنما كل من لعب تحت قيادته، أحبه حقيقة لأمانته في طريقة عمله وعمله المتواصل. إنه غني عن التعريف. إنه مدرب بارع حقق الكثير من الإنجازات ونأمل أن يحقق المزيد".
وكان ريال مدريد خسر لقب الدوري الإسباني هذا الموسم لصالح غريمه برشلونة، كما ودّع دوري أبطال أوروبا بعد التعرض لهزيمة ثقيلة (1-5) أمام مانشستر سيتي في مجموع مباراتي نصف النهائي.