من هو جونزالو راموس نجم منتخب البرتغال الجديد؟

لم يكن يعرف الكثير من الجمهور في العالم وحتى البرتغال من هو جونزالو راموس، الشاب الذي بدأ مباراة سويسرا على حساب الهداف التاريخي كريستيانو رونالدو، الحائز على الكرة الذهبية خمس مرات، لكن بعد "الهاتريك" الذي هز فيه شباك يان سومر، حارس سويسرا، في الفوز 6-1 بدور الستة عشر لكأس العالم، لن ينساه أحد.

إنه جونزالو ماتياس راموس، البالغ عمره 21 عامًا، الذي خاض أول مباراة من البداية مع البرتغال في كأس العالم ليسجل ثلاثة أهداف في مرمى سويسرا قادت البرتغال لمواجهة مثيرة مع المغرب في دور الثمانية، يوم السبت المقبل.

وقد راهن فرناندو سانتوس، المدير الفني للبرتغال، على نجم بنفيكا الشاب، وقرر الإبقاء على رونالدو إلى جواره على مقاعد البدلاء ورحب على مضض بالتبديل خلال المباراة الماضية ضد كوريا الجنوبية.

ولم يظهر نجم بنفيكا الشاب مع المنتخب الأول إلا قبل انطلاق كأس العالم بثلاثة أيام خلال مباراة ودية أمام نيجيريا انتهت بفوز البرتغال 4-0.