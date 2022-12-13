تقرير: كريستيانو رونالدو لا يعتزم الاعتزال دوليًا ويريد اللعب في "يورو 2024"

كشفت تقارير صحفية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو لا يعتزم الاعتزال حاليًا، خاصة بعد وداع منتخب البرتغال لبطولة كأس العالم 2022.

وودع منتخب البرتغال منافسات بطولة كأس العالم 2022 والمقامة حاليًا في قطر بعد الخسارة أمام المغرب بهدف دون رد في دور ربع نهائي المونديال.

وقالت صحيفة "Correio da Manhã"، اليوم الثلاثاء، إن "رونالدو لا يعتزم إنهاء مسيرته مع المنتخب البرتغالي، ويريد اللعب في بطولة يورو 2024".

وأشارت الصحيفة البرتغالية إلى أن كريستيانو رونالدو لن يتخلى عن اللعب للبرتغال حتى لو ظل فرناندو سانتوس على رأس القيادة الفنية.

وأوضحت أن النجم البرتغالي يرى أنه سيستمر على الأقل حتى يورو 2024 على الرغم من أن مستقبل ناديه الجديد لا يزال غير مؤكد بعد انتهاء علاقته مع مانشستر يونايتد.