فينسنت أبو بكر يدخل تاريخ أفريقيا بعد هدفه الرائع في مباراة الكاميرون وصربيا
أصبح الكاميروني فينسنت أبو بكر، مهاجم النصر السعودي، أول بديل يسجل ويمرر تمريرة حاسمة في مباراة واحدة في كأس العالم لدولة أفريقية، بعدما قلص الفارق وصنع هدف التعادل لزميله إيريك مكسيم شوبو-موتنغ خلال التعادل (3-3) مع صربيا في الجولة الثانية للمجموعة السابعة، اليوم الإثنين.
وتأخرت الكاميرون بهدفين مقابل هدف في الشوط الأول قبل أن يتسع الفارق إلى هدفين مع بداية الشوط الثاني، لكن مهاجم النصر شارك في الدقيقة 55 ليقلص الفارق بعدها بتسع دقائق من هدف رائع بتسديدة "لوب" من أعلى رأس الحارس فانيا ميلينكوفيتش-سافيتش.
وبعدها بدقيقتين وإثر هجمة مرتدة أرسل تمريرة عرضية متقنة إلى مكسيم شوبو-موتنغ ليدرك التعادل للمنتخب الكاميروني 3-3 ليحصد أول نقطة للفريق في البطولة التي تستضيفها قطر.
ولم يحرز أبو بكر، الذي انضم للنصر العام الماضي قادما من بشيكتاش التركي، إلا هدفين فقط خلال ثماني مباريات مع النصر في دوري روشن السعودي هذا الموسم.
وقالت إحصائيات OPTA، إن هذه أول مباراة للكاميرون في تاريخ كأس العالم التي تسجل فيها ثلاثة أهداف في مباراة واحدة ويرجع الفضل في ذلك لمهاجم النصر البالغ عمره 30 عاما.
وحصدت الكاميرون أول نقطة في دور المجموعات وكذلك صربيا بعد خسارة الفريقين في الجولة الأولى أمام سويسرا والبرازيل على الترتيب، بينما أنهى هذا التعادل سلسلة من ثماني هزائم متتالية للفريق الأفريقي في كأس العالم.
وتلتقي البرازيل بطلة العالم خمس مرات في رقم قياسي في وقت لاحق مع سويسرا، في ختام الجولة الثانية للمجموعة، وفوز أي منهما يدفعه إلى دور الستة عشر مباشرة وقبل جولة واحدة على نهاية دور المجموعات.
وتقدم جان شارل كاستيليتو لاعب منتخب الكاميرون بالهدف الأول في الدقيقة 30، وتعادل ستراهينيا بافلوفيتش لصربيا في الدقيقة 45 من عمر المباراة عن طريق ضربة رأس رائعة. فيما أضاف سيرجي ميلينكوفيتش الهدف الثاني للمنتخب الأوروبي في الدقيقة 48، عن طريق تسديدة من خارج منطقة الجزاء.
واستطاع ألكسندر ميتروفيتش أن يسجل الهدف الثالث لصربيا في الدقيقة 53 بتسديدة أرضية في المرمى بعد تلقيه تمريرة من الجبهة اليمنى عن طريق أندريا زيفكوفيتش.
وتلعب الكاميرون مع البرازيل، يوم الجمعة المقبل، في ختام مباريات الدور الأول، فيما تخوض صربيا مباراة صعبة أمام سويسرا.