فينسنت أبو بكر يدخل تاريخ أفريقيا بعد هدفه الرائع في مباراة الكاميرون وصربيا

أصبح الكاميروني فينسنت أبو بكر، مهاجم النصر السعودي، أول بديل يسجل ويمرر تمريرة حاسمة في مباراة واحدة في كأس العالم لدولة أفريقية، بعدما قلص الفارق وصنع هدف التعادل لزميله إيريك مكسيم شوبو-موتنغ خلال التعادل (3-3) مع صربيا في الجولة الثانية للمجموعة السابعة، اليوم الإثنين.

وتأخرت الكاميرون بهدفين مقابل هدف في الشوط الأول قبل أن يتسع الفارق إلى هدفين مع بداية الشوط الثاني، لكن مهاجم النصر شارك في الدقيقة 55 ليقلص الفارق بعدها بتسع دقائق من هدف رائع بتسديدة "لوب" من أعلى رأس الحارس فانيا ميلينكوفيتش-سافيتش.

وبعدها بدقيقتين وإثر هجمة مرتدة أرسل تمريرة عرضية متقنة إلى مكسيم شوبو-موتنغ ليدرك التعادل للمنتخب الكاميروني 3-3 ليحصد أول نقطة للفريق في البطولة التي تستضيفها قطر.

ولم يحرز أبو بكر، الذي انضم للنصر العام الماضي قادما من بشيكتاش التركي، إلا هدفين فقط خلال ثماني مباريات مع النصر في دوري روشن السعودي هذا الموسم.