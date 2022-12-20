رد فعل ميسي بعدما ألقى له مشجع دمية سلحفاة خلال احتفال التتويج بكأس العالم (فيديو)
نشر حساب شبكة "ESPN" على موقع "تويتر" مقطع فيديو يوثق لقطة طريفة بين ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين، وأحد المشجعين خلال احتفالات التتويج بلقب كأس العالم 2022 في بوينس آيرس، صباح اليوم الثلاثاء.
وألقى المشجع على ميسي خلال تواجده على الحافلة المكشوفة التي تواجد بها أبطال العالم عقب وصولهم إلى الأرجنتين، دمية صغيرة على شكل سلحفاة، حيث أشار البعض إلى أنه يقصد اللاعب الفرنسي كيليان مبابي، زميله في باريس سان جيرمان، الذي يتم تشبيهه دائما بشخصية "دوناتيلو" في الفيلم الشهير "سلاحف النينجا"، حيث قام ميسي بالضحك قبل أن يلقي الدمية مرة أخرى للمشجع.
ومبابي ارتبط بإيموجي "السلحفاة" على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الشبه الكبير بينه وبين دوناتيلو أحد شخصيات الفيلم السينمائي "سلاحف النينجا".
واستقبل الآلاف من المشجعين المبتهجين منتخب الأرجنتين استقبال الأبطال في بوينس آيرس في الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء بعد وصول الطائرة التي أقلت ليونيل ميسي ورفاقه الفائزين بكأس العالم لكرة القدم إلى مطار إيزيزا.
وشهدت العاصمة الأرجنتينية احتفالات مستمرة منذ الفوز الدرامي على فرنسا في المباراة النهائية يوم الأحد الماضي في قطر، والذي منح البلاد انتصارها الأول في كأس العالم منذ أن رفع دييغو مارادونا الكأس قبل 36 عاما.
ولوح اللاعبون، الذين كانوا يرتدون ميدالياتهم الذهبية حول أعناقهم ويتناوبون في رفع كأس العالم عاليا، للجماهير من حافلة مكشوفة بينما توهجت أضواء الآلاف من الهواتف المحمولة ورفرفت الأعلام بين الجماهير.
وغنى المشجعون السعداء على إيقاع الطبول وأضاءت الألعاب النارية السماء بينما كانت الحافلة تشق طريقها ببطء بين الجماهير.
وفازت الأرجنتين على فرنسا 4-2 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 3-3، وسجل ميسي هدفين لمنتخب بلاده، مقابل ثلاثية من كيليان مبابي للمنتخب الفرنسي.