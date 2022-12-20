رد فعل ميسي بعدما ألقى له مشجع دمية سلحفاة خلال احتفال التتويج بكأس العالم (فيديو)

واستقبل الآلاف من المشجعين المبتهجين منتخب الأرجنتين استقبال الأبطال في بوينس آيرس في الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء بعد وصول الطائرة التي أقلت ليونيل ميسي ورفاقه الفائزين بكأس العالم لكرة القدم إلى مطار إيزيزا.

وشهدت العاصمة الأرجنتينية احتفالات مستمرة منذ الفوز الدرامي على فرنسا في المباراة النهائية يوم الأحد الماضي في قطر، والذي منح البلاد انتصارها الأول في كأس العالم منذ أن رفع دييغو مارادونا الكأس قبل 36 عاما.

ولوح اللاعبون، الذين كانوا يرتدون ميدالياتهم الذهبية حول أعناقهم ويتناوبون في رفع كأس العالم عاليا، للجماهير من حافلة مكشوفة بينما توهجت أضواء الآلاف من الهواتف المحمولة ورفرفت الأعلام بين الجماهير.

وغنى المشجعون السعداء على إيقاع الطبول وأضاءت الألعاب النارية السماء بينما كانت الحافلة تشق طريقها ببطء بين الجماهير.