"الشرينغيتو": ميسي وافق على عرض نادي الهلال السعودي

كشف البرنامج الإسباني الشهير "الشرينغيتو"، نقلًا عن مصادره، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، وافق على العرض الذي تلقاه من نادي الهلال السعودي، للانتقال إليه في الميركاتو المقبل.

ووفقًا لما ذكره البرنامج عبر الصحفي مارسيال لورنتي، اليوم الإثنين، فإن "ميسي وافق على عرض نادي الهلال السعودي، وسيلعب في المملكة العربية السعودية الموسم المقبل، كما يتوقع أن يوافق سيرجيو بوسكيتس، نجم برشلونة، أيضًا على عرض سعودي لمدة عامين، أما جوردي ألبا، نجم برشلونة، الذي ارتبط اسمه بالانتقال للدوري السعودي أيضا، فسيرحل إذا وافق على إنهاء عقده مع البلوغرانا".

من جانبه، قال الصحفي محمد بوحفصي، عبر حسابه على تويتر، تعليقًا على اقتراب ميسي من الهلال: "لإقناع ميسي بالانضمام للهلال، النادي السعودي قدَّم عرضًا لكلٍّ من بوسكيتس وجوردي ألبا، وعلى وشك تقديم عرضٍ لماركو فيراتي، نجم وسط باريس سان جيرمان، هذا شيء لم يسبق له مثيل في كرة القدم".