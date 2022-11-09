بايرن ميونخ يكشف تشخيص إصابة ساديو ماني وموقفه من كأس العالم
قال دينو توبمولر، المدرب المساعد لبايرن ميونخ متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، إن الإصابة التي تعرض لها السنغالي ساديو ماني في مواجهة فيردر بريمن أمس الثلاثاء "ليست خطيرة" وسيكون جاهزا لكأس العالم في قطر.
وخرج ماني بعد 20 دقيقة في الفوز 6-1 على بريمن.
وسيكون مهاجم ليفربول السابق مهما لآمال منتخب بلاده السنغال في كأس العالم، حيث يلعب في المجموعة الأولى بجانب هولندا وقطر والإكوادور.
وأبلغ توبمولر الصحفيين "ساديو ماني تلقى ضربة في الساق أدت إلى ألم بسيط في الأعصاب. الإصابة ليست خطيرة ومشاركته في كأس العالم لن تكون محل شكوك".
وقال يوليان ناغلزمان مدرب بايرن إن اللاعب الفائز بجائزة أفضل لاعب أفريقي مرتين سيخضع لفحوصات.
وأضاف "لا يمكنني قول أي شيء بالتأكيد، تلقى ضربة في الساق، في مكان يمتد تأثيره إلى العضلات".
وتابع "أعتقد أنه يجب أن يخضع لكشف بالأشعة لمعرفة مدى حجم الإصابة لأن هذا المكان يمكن أن يُكسر بسهولة، أتمنى ألا تكون إصابة خطيرة لكن لا يمكنني قول أي شيء".
ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 31 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد فيردر بريمن عند النقطة 21.
ويلعب منتخب السنغال في المونديال في المجموعة الأولى رفقة كل من قطر وهولندا والإكوادور.
ويبدأ منتخب السنغال مشواره في المونديال بملاقاة هولندا في الـ21 من الشهر الجاري.