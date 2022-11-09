ليكيب: ساديو ماني سيغيب عن كأس العالم

أكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن الإصابة التي تعرَّض لها ساديو ماني، نجم بايرن ميونخ، أمس الثلاثاء، في مواجهة فيردر بريمن، ستبعده عن منتخب السنغال في كأس العالم 2022.

وقالت الصحيفة، إن النجم السنغالي يعاني من إصابة في وتر القدم ومن المتوقع أن يغيب عدة أسابيع عن الملاعب، وهو ما سيجعله يغيب عن قائمة منتخب بلاده في المونديال.

ومن المقرر أن يعلن مدرب السنغال أليو سيسيه عن قائمة اللاعبين الذين سيتوجهون إلى قطر، يوم الجمعة المقبل.

وكان دينو توبمولر، المدرب المساعد لبايرن ميونخ، قال إن الإصابة التي تعرَّض لها السنغالي ساديو ماني في مواجهة فيردر بريمن أمس الثلاثاء "ليست خطيرة" وسيكون جاهزًا لكأس العالم في قطر.