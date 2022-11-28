وكيل ميسي يرد على تقارير اقترابه من الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي

وذكرت تقارير صحفية أن النجم الأرجنتيني توصل لاتفاق يقضي بانتقاله إلى إنتر ميامي الأمريكي في نهاية الموسم الحالي.

وبحسب صحيفة " تايمز"، فإن الحديث كان يدور دائمًا بشأن عودة ميسي إلى فريقه السابق برشلونة الإسباني عقب انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي بنهاية الموسم الجاري، لكنه قرر الانتقال إلى الدوري الأمريكي للمحترفين.

ويبدو إنتر ميامي واثقًا من توقيع ميسي له عقب نهاية كأس العالم في قطر، والذي شهد تسجيله هدفين في أول مباراتين للمنتخب الأرجنتيني، لكنه لن ينتقل لصفوف الفريق الأمريكي إلا عقب نهاية عقده مع سان جيرمان.

وتردد أن إنتر ميامي المملوك جزئيًّا للنجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، سيجعل ميسي اللاعب الأعلى أجرًا في تاريخ الدوري الأمريكي للمحترفين.

وأشارت "ديلي ميل" إلى أنه في سبتمبر الماضي تم السماح لإنتر ميامي بالبدء في بناء مجمع إستاد بقيمة 820 مليون جنيه إسترليني، وسيشمل ملعبًا يتسع لـ25000 مقعد، وفندقًا يضم 750 غرفة، وملاعب وموقف سيارات تحت الأرض.

وأوضحت أن العلاقة بين ميسي وبيكهام، قائد إنجلترا السابق، تطورت بفضل علاقتهما الطويلة مع شركة "أديداس".

وعلى مدار الموسم الحالي، سجل ميسي الذي يبلغ من العمر 35 عامًا، مع باريس سان جيرمان 12 هدفًا وصنع 14 في 19 مباراة.