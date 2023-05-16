كايل ووكر يكشف كواليس حديثه مع فينيسيوس جونيور

كشف كايل ووكر، نجم مانشستر سيتي، كواليس ما دار بينه وبين البرازيلي فينيسيوس جونيور، في حديثهما الضاحك الذي لفت الأنظار في المواجهة بينهما الأسبوع الماضي بدوري أبطال أوروبا.

وعاد مانشستر سيتي بتعادل إيجابي مع ريال مدريد بهدف لكل فريق على ملعب "سانتياغو بيرنابيو" في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويصطدم الفريقان في إياب نصف النهائي، غدًا الأربعاء، على ملعب "الاتحاد" في العاشرة مساءً.