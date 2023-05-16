كايل ووكر يكشف كواليس حديثه مع فينيسيوس جونيور
كشف كايل ووكر، نجم مانشستر سيتي، كواليس ما دار بينه وبين البرازيلي فينيسيوس جونيور، في حديثهما الضاحك الذي لفت الأنظار في المواجهة بينهما الأسبوع الماضي بدوري أبطال أوروبا.
وعاد مانشستر سيتي بتعادل إيجابي مع ريال مدريد بهدف لكل فريق على ملعب "سانتياغو بيرنابيو" في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
ويصطدم الفريقان في إياب نصف النهائي، غدًا الأربعاء، على ملعب "الاتحاد" في العاشرة مساءً.
وقال كايل ووكر في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الثلاثاء: "ذهبت لأعانق فينيسيوس جونيور لأنه حاول أن يرفع الكرة من فوق رأسي، كان الأمر أكثر من ذلك وقلت له لا تفعل ذلك مرة أخرى لأنني لا أريد أن تتم السخرية مني".
وأضاف: "الملاكمون يكونون في معركة على الحلبة ومن ثم يتصافحون، أنا احترمه كثيرًا كما أحترم ريال مدريد الذي يُعد ناديا عظيما، لكن داخل أرضية الملعب كل منا يحاول إثبات أنه الأفضل".
وتابع: "يجب علينا أن نبدي الاحترام والتقدير لفينيسيوس جونيور، لقد فعلت ذلك مع كيليان مبابي من قبل وإن لم أستطع السيطرة على مثل هؤلاء اللاعبين فلا أستحق التواجد هنا".
وتحدث كايل ووكر عن حالته الفنية والبدنية، قائلا: "لقد وصلت إلى 32 عامًا لكنني لا أشعر بأنني قد كبرت، ما زلت أشعر بأنني أقدم أفضل مستوى، أستطيع الركض بأقصى سرعة ممكنة حتى أصل إلى 37.5 كيلومتر في الساعة".
وأكد ووكر أن مانشستر سيتي قادر على المنافسة حتى النهاية، مشددا: "أثبتنا في السنوات الماضية أننا جاهزون للمنافسة حتى النفس الأخير، الآن يجب علينا أن نصدق أنفسنا".
واختتم كايل ووكر تصريحاته: "الآن هدفنا الوحيد هو الفوز بدوري أبطال أوروبا، ستكون مهمة لنا وللجماهير ولملاك النادي ونحن وعدناهم بتحقيقها، الآن يجب علينا أن نحقق ذلك".