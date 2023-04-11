أهداف مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا (فيديو)
تقدم مانشستر سيتي الإنجليزي بثنائية في شباك نظيره بايرن ميونخ الألماني، في المباراة التي تجمعهما، مساء اليوم الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب "الاتحاد".
وتمكن الإسباني رودري من تسجيل هدف التقدم لصالح مانشستر سيتي، في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول.
وجاء هدف رودري بطريقة عالمية مميزة، حيث سدد كرة بطريقة مميزة من خارج المنطقة، لتهز شباك يان سومر بقوة.
ومع الدقيقة 70 أضاف برناردو سيلفا الهدف الثاني لمانشستر سيتي برأسية رائعة.
وفي الدقيقة 77 أضاف إرلينغ هالاند الهدف الثالث لصالح مانشستر سيتي.
وكان فريق مانشستر سيتي قد نجح في التأهل للدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، عقب تخطيه عقبة لايبزيغ الألماني في دور الـ16 من البطولة القارية.
على الجانب الآخر، تأهل فريق بايرن ميونخ للدور ربع النهائي من البطولة الأوروبية الكبيرة، بعد تجاوز عقبة باريس سان جيرمان الفرنسي في دور الـ16.