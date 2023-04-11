أهداف مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

تقدم مانشستر سيتي الإنجليزي بثنائية في شباك نظيره بايرن ميونخ الألماني، في المباراة التي تجمعهما، مساء اليوم الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب "الاتحاد".

وتمكن الإسباني رودري من تسجيل هدف التقدم لصالح مانشستر سيتي، في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول.

وجاء هدف رودري بطريقة عالمية مميزة، حيث سدد كرة بطريقة مميزة من خارج المنطقة، لتهز شباك يان سومر بقوة.