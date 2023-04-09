غوارديولا: هالاند في نفس مستوى ميسي وكريستيانو رونالدو

قال بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إن النرويجي إرلينغ هالاند، لاعب الفريق، في نفس مستوى ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، بعد أن سجل اللاعب النرويجي هدفين في الفوز 4-1 على ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أمس السبت.

وهز هالاند الشباك من ضربة رأس وركلة مزدوجة رائعة ليرفع رصيده إلى 44 هدفا في جميع المسابقات هذا الموسم، منها 30 في الدوري.

ويتساوى رصيده الآن مع أفضل رصيد للاعب بالدوري الإنجليزي خلال موسم واحد بجميع المسابقات، وعادل رود فان نيستلروي في 2002-2003 ومحمد صلاح في 2017-2018.