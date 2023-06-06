توتنهام يعلن رسميا تعيين أنجي بوستيكوغلو مدربا للفريق
أعلن نادي سيلتيك رحيل مدربه الأسترالي أنجي بوستيكوغلو، من أجل تولي منصب المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير.
ومنذ إقالة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي في مارس الماضي، تولّى مدربان بصورة مؤقتة الإشراف على فريق توتنهام الأول، هما الإيطالي كريستيان ستيليني قبل أن يقال بدوره ويتم تعيين راين مايسون.
وقال سيلتيك في بيان، اليوم الثلاثاء: "يود النادي تقديم الشكر إلى أنجي على مساهماته المذهلة خلال فترته في سيلتيك، ويتمنى له النجاح في المستقبل".
وأضاف النادي الأسكتلندي أنه بدأ رحلة البحث عن مدرب بديل.
كما أعلن نادي توتنهام بدوره تعيين بوستيكوغلو مدربا للفريق
وقال دانييل ليفي، رئيس توتنهام في بيان: "سيجلب أنجي عقلية إيجابية وأسلوبا هجوميا وسريعا في اللعب".
وأضاف: "إنه يحمل سجلا رائعا في تطوير اللاعبين وإدراك أهمية التواصل مع الأكاديمية وكل شيء مهم لنادينا. نحن متحمسون بانضمام أنجي لنا حيث نستعد للموسم المقبل".
وحل توتنهام في المركز الثامن في نهاية الموسم الحالي، ولن يشارك بالتالي في أي مسابقة أوروبية الموسم المقبل.
وبوستيكوغلو يبلغ من العمر 57 عاما، وسبق له تدريب أندية أسترالية، فضلا عن المنتخب الأسترالي بين 2013 و2017، حيث قاده في كأس العالم 2014، لكنه ودع معه من دور المجموعات دون تحقيق أي انتصار.
تجربة بوستيكوغلو الأبرز كانت رفقة سيلتيك الأسكتلندي، الذي تولى تدريبه منذ 2021، حيث فاز معه بـ5 ألقاب محلية، منها ثلاثية تاريخية هذا الموسم، قبل أن يرحل عنه بشكل رسمي.