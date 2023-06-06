توتنهام يعلن رسميا تعيين أنجي بوستيكوغلو مدربا للفريق

وحل توتنهام في المركز الثامن في نهاية الموسم الحالي، ولن يشارك بالتالي في أي مسابقة أوروبية الموسم المقبل.

وبوستيكوغلو يبلغ من العمر 57 عاما، وسبق له تدريب أندية أسترالية، فضلا عن المنتخب الأسترالي بين 2013 و2017، حيث قاده في كأس العالم 2014، لكنه ودع معه من دور المجموعات دون تحقيق أي انتصار.

تجربة بوستيكوغلو الأبرز كانت رفقة سيلتيك الأسكتلندي، الذي تولى تدريبه منذ 2021، حيث فاز معه بـ5 ألقاب محلية، منها ثلاثية تاريخية هذا الموسم، قبل أن يرحل عنه بشكل رسمي.