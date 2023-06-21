"هناك الكثير من التجاعيد".. كريستيانو رونالدو يمازح مصورا بعد مباراة البرتغال وأيسلندا (فيديو)

حرص كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، على توجيه نصيحة طريفة إلى مصور أحد لقاءاته التلفزيونية عقب مباراة منتخب بلاده أمام أيسلندا، التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، في إطار الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا العام المقبل.

وقاد رونالدو منتخب بلاده للفوز على أيسلندا بهدف دون رد، بهدف في الدقيقة الـ 89.

وجاء هدف رونالدو خلال المباراة رقم 200 له مع منتخب البرتغال.