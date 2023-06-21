"هناك الكثير من التجاعيد".. كريستيانو رونالدو يمازح مصورا بعد مباراة البرتغال وأيسلندا (فيديو)
حرص كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، على توجيه نصيحة طريفة إلى مصور أحد لقاءاته التلفزيونية عقب مباراة منتخب بلاده أمام أيسلندا، التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، في إطار الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا العام المقبل.
وقاد رونالدو منتخب بلاده للفوز على أيسلندا بهدف دون رد، بهدف في الدقيقة الـ 89.
وجاء هدف رونالدو خلال المباراة رقم 200 له مع منتخب البرتغال.
ووصل منتخب البرتغال إلى النقطة الـ 12 في صدارة المجموعة بفارق نقطتين عن منتخب سلوفاكيا صاحب المركز الثاني.. بينما توقف رصيد منتخب أيسلندا عند النقطة الثالثة في المركز الخامس وقبل الأخير.
وعقب المباراة، أجرى رونالدو حوارا تلفزيونيا مع قناة "Optus Sport" ليقوم المصور بالاقتراب من وجه رونالدو، لكن "الدون" حذره ضاحكا: "لا تقرب الكاميرا كثيراً، هناك الكثير من التجاعيد".
وقال رونالدو في تصريحاته عقب المباراة: "يجب أن أشكر الجماهير في الملعب لاحتفائهم بي، وكذلك المنتخب البرتغالي والاتحاد، يجب أن أشكرهم جميعًا، لقد صنعوا يومي".
واحتفى مسؤولو الاتحاد البرتغالي بوصول كريستيانو رونالدو إلى مباراته الدولية رقم 200، ليصبح أول لاعب كرة قدم يصل إلى هذا الرقم.
وأضاف: "لم نلعب بشكل جيد ولكن كرة القدم في بعض الأحيان تكون كذلك، لا يمكنك دائمًا اللعب بالطريقة التي تريدها، إنه فريق شرس، لكننا سجلنا هدفًا، وفي رأيي كنا نستحقه".
وتابع: "لقد سبق أن قال مدربنا إن التأهل يأتي عن طريق الفوز في هذه النوعية من المباريات، لقد خضنا قتالًا ضد أيسلندا، وعانينا، وكان من الضروري فعل ذلك، قاتلنا جميعًا منذ البداية حتى النهاية".
واختتم: "لهذا الفوز نكهة خاصة، لا سيما بعد تكريمي ومباراتي رقم 200، لا يمكنني طلب المزيد، كانت مباراة رائعة لا يمكن نسيانها".