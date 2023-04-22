الأول منذ 1958.. شاهد هاتريك رياض محرز في مرمى شيفيلد (فيديو)
رياض محرز يتألق في ليلة تاريخية لمانشستر سيتي.
سجل الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي، 3 أهداف "هاتريك" في شباك نظيره شيفيلد يونايتد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، في إطار مواجهات نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.
وتقدم رياض محرز بالهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 43، وأضاف الثاني في الدقيقة الـ 61 والثالث في الدقيقة الـ 66.
وأصبح رياض محرز أول لاعب يسجل "هاتريك" في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي منذ أليكس داوسون مع مانشستر يونايتد ضد فولهام في 1958.
ويسعى مانشستر سيتي لتحقيق الفوز والعبور للمباراة النهائية من أجل مواصلة منافسته على لقب الكأس وزيادة حافز الفريق لمواصلة رحلة المنافسة على البريميرليغ، ودوري أبطال أوروبا.
ويواجه الفائز من تلك المباراة، المنتصر من مانشستر يونايتد وبرايتون.