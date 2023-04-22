الأول منذ 1958.. شاهد هاتريك رياض محرز في مرمى شيفيلد (فيديو)

سجل الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي، 3 أهداف "هاتريك" في شباك نظيره شيفيلد يونايتد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، في إطار مواجهات نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتقدم رياض محرز بالهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 43، وأضاف الثاني في الدقيقة الـ 61 والثالث في الدقيقة الـ 66.