مفاتيح عملية ميسي.. وإصابة هالاند

ركزت الصحيفة على حوارها مع داني سيبايوس، لاعب وسط ريال مدريد، والذي قال: " تم حل كل شيء مع غافي"، و"أريد التجديد واللعب وأكون سعيدًا"، و"فينيسيوس جونيور لاعب تنافسي".الصحيفة اهتمت بتطورات قضية برشلونة ونيغريرا، وكتبت: "نيغريرا: لم أتحمل أي رسوم من لجنة الحكام والفواتير كانت من برشلونة"..ركزت الصحيفة على حوارها مع زوبيميندي، لاعب ريال سوسيداد، الذي يرغب برشلونة في ضمه، وكتبت: "الوريث يعترف".الصحيفة اهتمت بأخبار برشلونة وقضية نيغريرا، وكتبت: "تخفيض الرواتب: الهدف 200 مليون يورو"، و"نيغريرا يؤكد أنه لم يدفع قط لأي حكم"، و"استمرار مشكلة تسجيل غافي".كما اهتمت بمستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي، وكتبت: "عرض جديد من باريس سان جيرمان لميسي"..ركزت الصحيفة على رغبة برشلونة إعادة ليونيل ميسي وأخبار الفريق، وكتبت: "مفاتيح عملية ميسي"، و"برشلونة يرى بشكل جيد احتمال عودة أوباميانغ".الصحيفة اهتمت بفوز برشلونة على روما في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات.كما اهتمت الصحيفة بإشبيلية، وكتبت: "منديليبار يعوض سامباولي في إشبيلية"..ركزت الصحيفة على مهاجمي منتخب إسبانيا، وغياب إرلينغ هالاند عن منتخب النرويج، وكتبت: "أهداف لمنتخب إسبانيا"، و"هالاند يغادر معسكر منتخب النرويج للإصابة ولن يلعب ضد إسبانيا"الصحيفة اهتمت بأحد أهداف ريال مدريد في سوق الانتقالات، وكتبت: "الهدف غابري فييغا لاعب وسط سيلتا فيغو"..ركزت الصحيفة على غرامات الأندية الإنجليزية بسبب سوء التعامل مع الحكام، وكتبت: "تم تغريم الأندية الإنجليزية مبلغًا مذهلاً قدره 1.3 مليون جنيه إسترليني لإساءة التعامل مع الحكام".الصحيفة اهتمت بجاك غريليتش، نجم مانشستر سيتي، وعودة روي هودجسون لتدريب كريستال بالاس، وكتبت: "لعبة قديمة مضحكة"..ركزت الصحيفة على حوارها مع لاعب المنتخب الفرنسي كولو مواني، وكتبت: "كولو مواني: حياتي كان من الممكن أن تتغير".كما اهتمت بأنطوان غريزمان، نجم أتلتيكو مدريد ومنتخب فرنسا، وكتبت: "إثارة بشأن مستقبل غريزمان".