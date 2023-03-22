ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
كرة عالمية

مفاتيح عملية ميسي.. وإصابة هالاند

أخبار برشلونة وريال مدريد، والتعامل السيئ لأندية الدوري الإنجليزي مع الحكام العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم، الأربعاء.
نور الدين ميفراني
نور الدين ميفراني

ماركا: "تم حل كل شيء مع غافي"

ركزت الصحيفة على حوارها مع داني سيبايوس، لاعب وسط ريال مدريد، والذي قال: " تم حل كل شيء مع غافي"، و"أريد التجديد واللعب وأكون سعيدًا"، و"فينيسيوس جونيور لاعب تنافسي".

الصحيفة اهتمت بتطورات قضية برشلونة ونيغريرا، وكتبت: "نيغريرا: لم أتحمل أي رسوم من لجنة الحكام والفواتير كانت من برشلونة".

غلاف صحيفة ماركا
غلاف صحيفة ماركا

سبورت: عرض جديد من باريس سان جيرمان لميسي

ركزت الصحيفة على حوارها مع زوبيميندي، لاعب ريال سوسيداد، الذي يرغب برشلونة في ضمه، وكتبت: "الوريث يعترف".

الصحيفة اهتمت بأخبار برشلونة وقضية نيغريرا، وكتبت: "تخفيض الرواتب: الهدف 200 مليون يورو"، و"نيغريرا يؤكد أنه لم يدفع قط لأي حكم"، و"استمرار مشكلة تسجيل غافي".

كما اهتمت بمستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي، وكتبت: "عرض جديد من باريس سان جيرمان لميسي".

غلاف صحيفة سبورت
غلاف صحيفة سبورت

موندو ديبورتيفو: مفاتيح عملية ميسي

ركزت الصحيفة على رغبة برشلونة إعادة ليونيل ميسي وأخبار الفريق، وكتبت: "مفاتيح عملية ميسي"، و"برشلونة يرى بشكل جيد احتمال عودة أوباميانغ".

الصحيفة اهتمت بفوز برشلونة على روما في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات.

كما اهتمت الصحيفة بإشبيلية، وكتبت: "منديليبار يعوض سامباولي في إشبيلية".

غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو
غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو

آس: هالاند يغادر معسكر النرويج مصابًا

ركزت الصحيفة على مهاجمي منتخب إسبانيا، وغياب إرلينغ هالاند عن منتخب النرويج، وكتبت: "أهداف لمنتخب إسبانيا"، و"هالاند يغادر معسكر منتخب النرويج للإصابة ولن يلعب ضد إسبانيا"

الصحيفة اهتمت بأحد أهداف ريال مدريد في سوق الانتقالات، وكتبت: "الهدف غابري فييغا لاعب وسط سيلتا فيغو".

غلاف صحيفة آس
غلاف صحيفة آس

ذا صن: غرامات كبيرة على الأندية الإنجليزية

ركزت الصحيفة على غرامات الأندية الإنجليزية بسبب سوء التعامل مع الحكام، وكتبت: "تم تغريم الأندية الإنجليزية مبلغًا مذهلاً قدره 1.3 مليون جنيه إسترليني لإساءة التعامل مع الحكام".

الصحيفة اهتمت بجاك غريليتش، نجم مانشستر سيتي، وعودة روي هودجسون لتدريب كريستال بالاس، وكتبت: "لعبة قديمة مضحكة".

غلاف صحيفة ذا صن
غلاف صحيفة ذا صن

ليكيب: إثارة بشأن مستقبل غريزمان

ركزت الصحيفة على حوارها مع لاعب المنتخب الفرنسي كولو مواني، وكتبت: "كولو مواني: حياتي كان من الممكن أن تتغير".

كما اهتمت بأنطوان غريزمان، نجم أتلتيكو مدريد ومنتخب فرنسا، وكتبت: "إثارة بشأن مستقبل غريزمان".

غلاف صحيفة ليكيب
غلاف صحيفة ليكيب
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