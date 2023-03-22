مفاتيح عملية ميسي.. وإصابة هالاند

ركزت الصحيفة على حوارها مع داني سيبايوس، لاعب وسط ريال مدريد، والذي قال: " تم حل كل شيء مع غافي"، و"أريد التجديد واللعب وأكون سعيدًا"، و"فينيسيوس جونيور لاعب تنافسي".

الصحيفة اهتمت بتطورات قضية برشلونة ونيغريرا، وكتبت: "نيغريرا: لم أتحمل أي رسوم من لجنة الحكام والفواتير كانت من برشلونة".