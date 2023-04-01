ترتيب الدوري الألماني.. بايرن ميونخ يعبر بروسيا دورتموند ويرتقي للصدارة

اقتنص بايرن ميونخ فوزا ثمينا على حساب نظيره بروسيا دورتموند، بنتيجة (4-2)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على ملعب أليانز آرينا، اليوم السبت، ضمن الجولة 26 من الدوري الألماني.

رباعية الفريق البافاري جاءت عن طريق غريغور كوبيل (هدف في مرماه) وتوماس مولر "ثنائية" وكينغسلي كومان، في الدقائق 13 و18 و23 و50، بينما أحرز إيمري تشان "ركلة جزاء" ودونيل مالين هدفي دورتموند في الدقيقتين 72 و90.

وبخطأ من كوبيل حارس مرمى دورتموند، تقدم بايرن ميونخ بهدف أول في الدقيقة 13 من عمر المباراة.

وأخطا كوبيل مجددًا، ليضيف توماس مولر الهدف الثاني لأصحاب الأرض، بعد 5 دقائق فقط.