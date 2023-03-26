صحف رياضية: بداية مظفرة لإسبانيا.. وصراع هالاند ومبابي

ركزت الصحيفة على فوز منتخب إسبانيا على منتخب النرويج 3-0 في تصفيات أمم أوروبا 2024، وكتبت: "بداية حلم".الصحيفة اهتمت بأسبوعها الرياضي، وكتبت: "رونالدينيو الجنون التام"..ركزت الصحيفة على فوز منتخب إسبانيا على منتخب النرويج 3-0 في تصفيات أمم أوروبا، وتسجيل هدفين للمهاجم جوسيلو، وكتبت: "بداية مظفرة".الصحيفة اهتمت بفوز برشلونة على ريال مدريد 1-0 في كلاسيكو الدوري الإسباني للسيدات، وكتبت: "برشلونة يفوز بالكلاسيكو ويقترب من لقب الدوري الإسباني".كما اهتمت باهتمام برشلونة بلاعب بوسني، وكتبت: "عمار ديجيتش ظهير في قائمة برشلونة"..ركزت الصحيفة على فوز منتخب إسبانيا على منتخب النرويج 3-0 في تصفيات أمم أوروبا وهدفين للمهاجم جوسيلو، وكتبت: "عرض جوسيلو".الصحيفة اهتمت بفوز برشلونة على ريال مدريد 1-0 في الدوري الإسباني للسيدات، وكتبت: "حسم صراع لقب الدوري الإسباني".كما تحدثت عن تطورات إصابة كريستينسن مدافع برشلونة، وكتبت: "كريستينسن قد يغيب لأكثر من شهر"..ركزت الصحيفة على فوز منتخب إسبانيا على النرويج 3-0 في تصفيات أمم أوروبا وتسجيل المهاجم جوسيلو هدفين، وكتبت: "جوسيلو البداية المباركة".الصحيفة اهتمت بصراع إرلينغ هالاند وكيليان مبابي العالمي الجديد، وكتبت: "هالاند يسحق مبابي".كما اهتمت بفوز برشلونة المثير للجدل على ريال مدريد 1-0 في الدوري الإسباني للسيدات..ركزت الصحيفة على مباراة منتخبي إنجلترا وأوكرانيا في تصفيات أمم أوروبا، وكتبت: "ساوثغيت: لا تغلبك كل المشاعر".الصحيفة اهتمت بالنرويجي إرلينغ هالاند، وكتبت: "500 ألف جنيه أسبوعيًّا لهلاند نجم مانشستر سيتي"..ركزت الصحيفة على تألق الحارس مايك ماينان مع المنتخب الفرنسي وتصديه لضربة جزاء أمام منتخب هولندا، وكتبت: "الساحر مايك".