منتخب إسبانيا
منتخب إسبانيا
كرة عالمية

صحف رياضية: بداية مظفرة لإسبانيا.. وصراع هالاند ومبابي

العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأحد.
نور الدين ميفراني
نور الدين ميفراني

ماركا: بداية حلم

ركزت الصحيفة على فوز منتخب إسبانيا على منتخب النرويج 3-0 في تصفيات أمم أوروبا 2024، وكتبت: "بداية حلم".

الصحيفة اهتمت بأسبوعها الرياضي، وكتبت: "رونالدينيو الجنون التام".

غلاف صحيفة ماركا
غلاف صحيفة ماركا

سبورت: بداية مظفرة

ركزت الصحيفة على فوز منتخب إسبانيا على منتخب النرويج 3-0 في تصفيات أمم أوروبا، وتسجيل هدفين للمهاجم جوسيلو، وكتبت: "بداية مظفرة".

الصحيفة اهتمت بفوز برشلونة على ريال مدريد 1-0 في كلاسيكو الدوري الإسباني للسيدات، وكتبت: "برشلونة يفوز بالكلاسيكو ويقترب من لقب الدوري الإسباني".

كما اهتمت باهتمام برشلونة بلاعب بوسني، وكتبت: "عمار ديجيتش ظهير في قائمة برشلونة".

غلاف صحيفة سبورت
غلاف صحيفة سبورت

موندو ديبورتيفو: كريستينسن قد يغيب لأكثر من شهر

ركزت الصحيفة على فوز منتخب إسبانيا على منتخب النرويج 3-0 في تصفيات أمم أوروبا وهدفين للمهاجم جوسيلو، وكتبت: "عرض جوسيلو".

الصحيفة اهتمت بفوز برشلونة على ريال مدريد 1-0 في الدوري الإسباني للسيدات، وكتبت: "حسم صراع لقب الدوري الإسباني".

كما تحدثت عن تطورات إصابة كريستينسن مدافع برشلونة، وكتبت: "كريستينسن قد يغيب لأكثر من شهر".

غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو
غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو

آس: "جوسيلو البداية المباركة"

ركزت الصحيفة على فوز منتخب إسبانيا على النرويج 3-0 في تصفيات أمم أوروبا وتسجيل المهاجم جوسيلو هدفين، وكتبت: "جوسيلو البداية المباركة".

الصحيفة اهتمت بصراع إرلينغ هالاند وكيليان مبابي العالمي الجديد، وكتبت: "هالاند يسحق مبابي".

كما اهتمت بفوز برشلونة المثير للجدل على ريال مدريد 1-0 في الدوري الإسباني للسيدات.

غلاف صحيفة آس
غلاف صحيفة آس

ذا صن: "ساوثغيت.. لا تغلبك كل المشاعر"

ركزت الصحيفة على مباراة منتخبي إنجلترا وأوكرانيا في تصفيات أمم أوروبا، وكتبت: "ساوثغيت: لا تغلبك كل المشاعر".

الصحيفة اهتمت بالنرويجي إرلينغ هالاند، وكتبت: "500 ألف جنيه أسبوعيًّا لهلاند نجم مانشستر سيتي".

غلاف صحيفة ذا صن
غلاف صحيفة ذا صن

ليكيب: "الساحر مايك"

ركزت الصحيفة على تألق الحارس مايك ماينان مع المنتخب الفرنسي وتصديه لضربة جزاء أمام منتخب هولندا، وكتبت: "الساحر مايك".

غلاف صحيفة ليكيب
غلاف صحيفة ليكيب
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