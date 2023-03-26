صحف رياضية: بداية مظفرة لإسبانيا.. وصراع هالاند ومبابي

ركزت الصحيفة على فوز منتخب إسبانيا على منتخب النرويج 3-0 في تصفيات أمم أوروبا، وتسجيل هدفين للمهاجم جوسيلو، وكتبت: "بداية مظفرة".

الصحيفة اهتمت بفوز برشلونة على ريال مدريد 1-0 في كلاسيكو الدوري الإسباني للسيدات، وكتبت: "برشلونة يفوز بالكلاسيكو ويقترب من لقب الدوري الإسباني".

كما اهتمت باهتمام برشلونة بلاعب بوسني، وكتبت: "عمار ديجيتش ظهير في قائمة برشلونة".