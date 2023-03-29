ميسي يحقق إنجازا جديدا في فوز كبير للأرجنتين على كوراساو

تجاوز ليونيل ميسي حاجز 100 هدف مع الأرجنتين، بطلة العالم، عندما أحرز ثلاثة أهداف في الفوز 7-صفر على كوراساو في مباراة ودية لكرة القدم، فجر الأربعاء.

ووصل هداف الأرجنتين عبر العصور إلى الهدف رقم 100 عندما افتتح التسجيل بتسديدة منخفضة بعد 20 دقيقة.

وأبلغ ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين الصحفيين: "لن نتوقف عن الاحتفال مطلقا، وأعتقد أن هذا طبيعي وعن جدارة".

وأضاف: "أتمنى أن تكون هناك المزيد (من أهداف ميسي)، فهو يستحق كل المديح، ومن الرائع أن هذه الأهداف جاءت على الأراضي الأرجنتينية، فهذا يجعلها استثنائية".