بعد تدخل كامافينغا.. استبعاد نكونكو من قائمة المنتخب الفرنسي بسبب الإصابة

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم استبعاد كريستوفر نكونكو من قائمة المنتخب الفرنسي النهائية بعد الإصابة القوية التي تعرض لها، يوم الثلاثاء، في التدريبات.

وخلال مران فرنسا تدخل إدوارد كامافينغا، لاعب وسط ريال مدريد، بقوة على نكونكو مهاجم لايبزغ الألماني، ولم يستطع المهاجم الشاب استكمال المران بسبب الإصابة.

وأظهر الفيديو الذي نشرته إذاعة "مونت كارلو"، خروج نكونكو من التدريبات وهو يعرج، حيث لم يكمل المران.

وأشار الاتحاد الفرنسي إلى أن المدرب ديدييه ديشان اختار بديل نكونكو بعد إرسال التقرير الطبي إلى الاتحاد الدولي (الفيفا) من أجل استبدال لاعب قبل أولى مباريات المنتخب في البطولة يوم الثلاثاء المقبل.

وسيتم الإعلان عن بديل نكونكو بمجرد تأكد الفيفا من صحة التقرير الطبي.