جثمان بيليه يصل إلى ملعب سانتوس استعدادًا لمراسم إلقاء نظرة الوداع (فيديو)

يستعد الجمهور البرازيلي لإلقاء نظرة الوداع على أسطورة كرة القدم العالمية بيليه، حيث وصل جثمانه إلى استاد نادي سانتوس استعدادًا لمراسم إلقاء النظرة الأخيرة.

ووفقًا لما كشفت عنه وسائل الإعلام البرازيلية، فإن الموكب الذي يحمل جثمان بيليه وصل إلى استاد "أوربانو كالديرا" في منطقة فيلا بيلميرو في وقت مبكر من صباح اليوم الإثنين.

واحتشدت أعداد كبيرة من المشجعين بالفعل حاملين الأعلام أمام مدخل الاستاد.

كان موكب نقل الجثمان تحرك، وسط تأمين من الشرطة وقوات الإطفاء، من مستشفى ألبرت أينشتاين بمدينة ساو باولو، الذي لفظ فيه بيليه أنفاسه الأخيرة، واستغرقت رحلة الموكب لمسافة 80 كيلومترا نحو ساعتين.