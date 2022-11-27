حسابات التأهل لدور الـ16 في مجموعة السعودية بعد فوز الأرجنتين على المكسيك

أحيا منتخب الأرجنتين آماله في التأهل لدور الـ16 من نهائيات كأس العالم 2022 بعد فوزه على المكسيك 2-0، يوم السبت، ليصعد للمركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن المنتخب السعودي، فيما يتصدر منتخب بولندا المجموعة بـ4 نقاط.

وتجمع مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثالثة منتخب المكسيك والسعودية، فيما يواجه الأرجنتين نظيره البولندي.

ويكفي المنتخب البولندي التعادل لبلوغ دور الـ16، فيما يحتاج المنتخب الأرجنتيني للفوز دون النظر لنتائج المباراة الأخرى في المجموعة، وقد يكفيه التعادل في حالة انتهاء مباراة السعودية والمكسيك بالتعادل أو فوز المكسيك بفارق لا يتجاوز هدفين.

بينما أصبحت حظوظ المنتخب المكسيكي ضعيفة ويحتاج للفوز وحده مع هزيمة المنتخب الأرجنتيني أمام نظيره البولندي.

كما يتأهل المنتخب المكسيكي في حالة فوزه بحصة كبيرة على نظيره السعودي بفارق أكثر من 3 أهداف مع التعادل في اللقاء الآخر أو فوز الأرجنتين.