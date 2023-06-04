ميسي وراموس يودعان باريس سان جيرمان بالخسارة أمام كليرمون

اختتم الثنائي ليونيل ميسي وسيرجيو راموس مسيرتهما مع فريق باريس سان جيرمان بهزيمة بنتيجة (2-3) أمام كليرمون، في ختام مباريات الدوري الفرنسي، مساء الأحد.

واستقبل باريس سان جيرمان نظيره كليرمون على ملعب حديقة الأمراء، بالجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة لموسم 2022-2023.

وشارك راموس وميسي في التشكيل الأساسي، ليخوضا آخر مباراة لهما بقميص باريس سان جيرمان، حيث أعلنا الرحيل بالفعل عن الفريق.

وتقدم سيرجيو راموس بهدف أول لباريس سان جيرمان في الدقيقة 16 بعد تمريرة من فيريرا.