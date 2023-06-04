ميسي وراموس يودعان باريس سان جيرمان بالخسارة أمام كليرمون
اختتم الثنائي ليونيل ميسي وسيرجيو راموس مسيرتهما مع فريق باريس سان جيرمان بهزيمة بنتيجة (2-3) أمام كليرمون، في ختام مباريات الدوري الفرنسي، مساء الأحد.
واستقبل باريس سان جيرمان نظيره كليرمون على ملعب حديقة الأمراء، بالجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة لموسم 2022-2023.
وشارك راموس وميسي في التشكيل الأساسي، ليخوضا آخر مباراة لهما بقميص باريس سان جيرمان، حيث أعلنا الرحيل بالفعل عن الفريق.
وتقدم سيرجيو راموس بهدف أول لباريس سان جيرمان في الدقيقة 16 بعد تمريرة من فيريرا.
وفي الدقيقة 21 أضاف كيليان مبابي هدف باريس سان جيرمان الثاني من ركلة جزاء.
وعقب 4 دقائق فقط، نجح يوهان جاستان في تقليص الفارق بهدف لكليرمون وذلك في الدقيقة 24.
وقبل نهاية الشوط الأول، نجح مهدي زفان في إدراك التعادل لكليرمون بهدف ثان.
في شوط المباراة الثاني، اهتزت شباك باريس سان جيرمان بهدف ثالث عن طريق غريغون كيي في الدقيقة 63.
حسمت المباراة بهزيمة باريس سان جيرمان بثلاثية لهدفين، ليتوقف رصيده عند 85 نقطة في الصدارة، ويرفع كليرمون رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثامن.