ميسي يواسي مبابي بعد تتويج الأرجنتين بكأس العالم على حساب فرنسا (فيديو)

حرص النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على مواساة زميله في باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، بعد المباراة المثيرة التي جمعتهما، مساء أمس الأحد، في نهائي كأس العالم قطر 2022، والتي توج بلقبها "التانغو".

وتوجت الأرجنتين بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها بعد فوزها على فرنسا بركلات الجزاء الترجيحية، عقب التعادل 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي.

والتقطت عدسات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مشهدا رائعا حيث قام ميسي باحتضان مبابي، وأيضا كان يتواجد بالمشهد ليونيل سكالوني، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، حيث كان يستعد اللاعبان للصعود إلى المنصة لاستلام جوائزهما الفردية.

وتوج ميسي بجائزة أفضل لاعب في البطولة، فيما نال مبابي لقب الهداف.