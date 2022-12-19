ميسي يواسي مبابي بعد تتويج الأرجنتين بكأس العالم على حساب فرنسا (فيديو)
حرص النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على مواساة زميله في باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، بعد المباراة المثيرة التي جمعتهما، مساء أمس الأحد، في نهائي كأس العالم قطر 2022، والتي توج بلقبها "التانغو".
وتوجت الأرجنتين بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها بعد فوزها على فرنسا بركلات الجزاء الترجيحية، عقب التعادل 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي.
والتقطت عدسات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مشهدا رائعا حيث قام ميسي باحتضان مبابي، وأيضا كان يتواجد بالمشهد ليونيل سكالوني، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، حيث كان يستعد اللاعبان للصعود إلى المنصة لاستلام جوائزهما الفردية.
وتوج ميسي بجائزة أفضل لاعب في البطولة، فيما نال مبابي لقب الهداف.
وأصبح القائد ليونيل ميسي أكثر من شارك في المباريات طوال تاريخ كأس العالم برصيد 26 مباراة متخطيا رقم الألماني لوثار ماتيوس.
ميسي أكثر من لعب دقائق في تاريخ كأس العالم برصيد 2814 دقيقة متخطيا باولو مالديني صاحب الـ2616 دقيقة لعب.
كما أن ميسي أصبح أول لاعب يسجل في أدوار البطولة من دور المجموعات حتى النهائي، ويعد هو الهداف التاريخي للأرجنتين في كأس العالم برصيد 13 هدفا متخطيا رقم غابريل باتيستوتا.
ميسي أكثر من فاز بجائزة رجل المباراة (11 مرة) متفوقا على كريستيانو رونالدو، وأول لاعب يفوز بالجائزة خمس مرات في نسخة واحدة.
وقال ميسي، في تصريحاته عقب المباراة: "هذا الكأس الذي كنت أفتقده.. إنه موجود معي الآن".
وأضاف: "لقد فزت بكوبا أمريكا وكأس العالم.. لقد جاءت البطولات لي في نهاية مسيرتي تقريبا.. أحب كرة القدم، وأحب ما أفعله، وأحب أن أكون في المنتخب".