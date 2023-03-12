ترتيب الدوري الفرنسي: مبابي ينقذ باريس سان جيرمان من فخ بريست
باريس سان جيرمان يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 66 نقطة.
قاد كيليان مبابي فريقه باريس سان جيرمان لتحقيق فوز ثمين على حساب بريست، بنتيجة (2-1)، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة الدوري الفرنسي.
وافتتح كارلوس سولير سجل أهداف المباراة في الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول، ليتقدم لباريس سان جيرمان في النتيجة.
وقبل نهاية الشوط الأول، سجل فرانك هونورات هدف التعادل لبريست ليخرج الفريقان متعادلان مع نهاية الفترة الأولى.
وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني، استطاع كيليان مبابي أن يسجل هدف الانتصار في اللحظة الأخيرة، مانحًا فريقه نقاط المباراة كاملة.
ويحتل باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 66 نقطة، بينما يأتي مارسيليا ثانيًا برصيد 55 نقطة.
وتوقف بريست عن المركز الـ15 من مسابقة الدوري الفرنسي برصيد 23 نقطة.