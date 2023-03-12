ترتيب الدوري الفرنسي: مبابي ينقذ باريس سان جيرمان من فخ بريست

قاد كيليان مبابي فريقه باريس سان جيرمان لتحقيق فوز ثمين على حساب بريست، بنتيجة (2-1)، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة الدوري الفرنسي.

وافتتح كارلوس سولير سجل أهداف المباراة في الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول، ليتقدم لباريس سان جيرمان في النتيجة.

وقبل نهاية الشوط الأول، سجل فرانك هونورات هدف التعادل لبريست ليخرج الفريقان متعادلان مع نهاية الفترة الأولى.