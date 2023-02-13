صحف رياضية: ريال مدريد يصل إلى 100 لقب.. برشلونة لا يُهزم.. ومبابي على دكة البدلاء

ركزت الصحيفة على تتويج ريال مدريد بنهائي جديد إثر الفوز بكأس العالم للأندية وكتبت: "على الأولمبيوس"، و"ريال مدريد فاز بـ14 من أصل 15 نهائيا منذ 2014".الصحيفة اهتمت بفوز برشلونة على فياريال 1-0، وتعزيز صدارة الدوري الإسباني، وكتبت: "بيدري يرفع امتياز برشلونة لـ11 نقطة".كما اهتمت بفوز أتلتيكو مدريد على سيلتا فيغو 1-0، وكتبت: "ممفيس ديباي ينهي بشكل جيد العرض الرائع لأوبلاك"..ركزت الصحيفة على فوز برشلونة على فياريال 1-0 في الدوري الإسباني، وكتبت: "لا يهزم".الصحيفة اهتمت بفوز مانشستر سيتي على أستون فيلا 3-1، وتقليص الفارق عن المتصدر آرسنال في الدوري الإنجليزي، وكتبت: "مانشستر سيتي يفوز ويقترب من المتصدر".كما اهتمت الصحيفة بفوز أتلتيكو مدريد على سيلتا فيغو 1-0، وكتبت: "ممفيس ديباي يمنح الفوز لأتلتيكو مدريد".الصحيفة اهتمت بأزمة باريس سان جيرمان، وكتبت: "أزمة شاملة في غرفة ملابس باريس سان جيرمان"..ركزت الصحيفة على فوز برشلونة على فياريال 1-0 في الدوري الإسباني، وكتبت: "3 نقاط وتوسيع الفارق لـ11 نقطة".الصحيفة اهتمت بفوز مانشستر يونايتد على ليدز 2-0 في الدوري الإنجليزي، وكتبت: "راشفورد مرة أخرى حاسم ويوجّه إنذارًا لبرشلونة".كما اهتمت الصحيفة بفوز أتلتيكو مدريد على سيلتا فيغو 1-0، وكتبت: "ممفيس ديباي يحسم بهدف في الدقيقة الـ88"..ركزت الصحيفة على وصول ريال مدريد للقب الـ100 بعد الفوز بكأس العالم للأندية، وكتبت: "ريال مدريد بـ100 لقب".الصحيفة اهتمت بفوز برشلونة على فياريال 1-0 وتوسيع الفارق في صدارة الدوري الإسباني، وكتبت: "برشلونة يوسع الفارق إلى 11 نقطة عن ريال مدريد".كما اهتمت بفوز أتلتيكو مدريد على سيلتا فيغو 1-0، وكتبت: "ممفيس ديباي هنا"..ركزت الصحيفة على فوز مانشستر سيتي على أستون فيلا 3-1 وتقليص الفارق عن المتصدر آرسنال قبل مواجهتهما يوم الأربعاء، وكتبت: "سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مفتوح على مصراعيه".كما اهتمت بتصريحات بيب غوارديولا، وكتبت: "أشاد غوارديولا بلاعبي ومشجعي مانشستر سيتي لتقديمهم ردًّا قويًّا على لائحة الاتهام في الدوري الإنجليزي الممتاز"..ركزت الصحيفة على فوز أولمبيك ليون على لانس 2-1 في الدوري الفرنسي، وكتبت: "ريان شرقي يمنح الفوز لأولمبيك ليون".الصحيفة اهتمت بعودة كيليان مبابي للتدريبات قبل مواجهة بايرن ميونخ، وكتبت: "مبابي قاتل على دكة البدلاء".