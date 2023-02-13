فريق برشلونة
فريق برشلونة
كرة عالمية

صحف رياضية: ريال مدريد يصل إلى 100 لقب.. برشلونة لا يُهزم.. ومبابي على دكة البدلاء

العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الإثنين.
نور الدين ميفراني
نور الدين ميفراني

ماركا: بيدري يرفع امتياز برشلونة لـ11 نقطة

ركزت الصحيفة على تتويج ريال مدريد بنهائي جديد إثر الفوز بكأس العالم للأندية وكتبت: "على الأولمبيوس"، و"ريال مدريد فاز بـ14 من أصل 15 نهائيا منذ 2014".

الصحيفة اهتمت بفوز برشلونة على فياريال 1-0، وتعزيز صدارة الدوري الإسباني، وكتبت: "بيدري يرفع امتياز برشلونة لـ11 نقطة".

كما اهتمت بفوز أتلتيكو مدريد على سيلتا فيغو 1-0، وكتبت: "ممفيس ديباي ينهي بشكل جيد العرض الرائع لأوبلاك".

غلاف صحيفة ماركا
غلاف صحيفة ماركا

سبورت: أزمة شاملة في غرفة ملابس باريس سان جيرمان

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة على فياريال 1-0 في الدوري الإسباني، وكتبت: "لا يهزم".

الصحيفة اهتمت بفوز مانشستر سيتي على أستون فيلا 3-1، وتقليص الفارق عن المتصدر آرسنال في الدوري الإنجليزي، وكتبت: "مانشستر سيتي يفوز ويقترب من المتصدر".

كما اهتمت الصحيفة بفوز أتلتيكو مدريد على سيلتا فيغو 1-0، وكتبت: "ممفيس ديباي يمنح الفوز لأتلتيكو مدريد".

الصحيفة اهتمت بأزمة باريس سان جيرمان، وكتبت: "أزمة شاملة في غرفة ملابس باريس سان جيرمان".

غلاف صحيفة سبورت
غلاف صحيفة سبورت

موندو ديبورتيفو: راشفورد يوجه إنذارًا لبرشلونة

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة على فياريال 1-0 في الدوري الإسباني، وكتبت: "3 نقاط وتوسيع الفارق لـ11 نقطة".

الصحيفة اهتمت بفوز مانشستر يونايتد على ليدز 2-0 في الدوري الإنجليزي، وكتبت: "راشفورد مرة أخرى حاسم ويوجّه إنذارًا لبرشلونة".

كما اهتمت الصحيفة بفوز أتلتيكو مدريد على سيلتا فيغو 1-0، وكتبت: "ممفيس ديباي يحسم بهدف في الدقيقة الـ88".

غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو
غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو

آس: ريال مدريد بـ100 لقب

ركزت الصحيفة على وصول ريال مدريد للقب الـ100 بعد الفوز بكأس العالم للأندية، وكتبت: "ريال مدريد بـ100 لقب".

الصحيفة اهتمت بفوز برشلونة على فياريال 1-0 وتوسيع الفارق في صدارة الدوري الإسباني، وكتبت: "برشلونة يوسع الفارق إلى 11 نقطة عن ريال مدريد".

كما اهتمت بفوز أتلتيكو مدريد على سيلتا فيغو 1-0، وكتبت: "ممفيس ديباي هنا".

غلاف صحيفة آس
غلاف صحيفة آس

ذا صن: سباق لقب الدوري الإنجليزي مفتوح على مصراعيه

ركزت الصحيفة على فوز مانشستر سيتي على أستون فيلا 3-1 وتقليص الفارق عن المتصدر آرسنال قبل مواجهتهما يوم الأربعاء، وكتبت: "سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مفتوح على مصراعيه".

كما اهتمت بتصريحات بيب غوارديولا، وكتبت: "أشاد غوارديولا بلاعبي ومشجعي مانشستر سيتي لتقديمهم ردًّا قويًّا على لائحة الاتهام في الدوري الإنجليزي الممتاز".

غلاف صحيفة ذا صن
غلاف صحيفة ذا صن

ليكيب: مبابي "قاتل" على دكة البدلاء

ركزت الصحيفة على فوز أولمبيك ليون على لانس 2-1 في الدوري الفرنسي، وكتبت: "ريان شرقي يمنح الفوز لأولمبيك ليون".

الصحيفة اهتمت بعودة كيليان مبابي للتدريبات قبل مواجهة بايرن ميونخ، وكتبت: "مبابي قاتل على دكة البدلاء".

غلاف صحيفة ليكيب
غلاف صحيفة ليكيب
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