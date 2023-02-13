صحف رياضية: ريال مدريد يصل إلى 100 لقب.. برشلونة لا يُهزم.. ومبابي على دكة البدلاء

ركزت الصحيفة على تتويج ريال مدريد بنهائي جديد إثر الفوز بكأس العالم للأندية وكتبت: "على الأولمبيوس"، و"ريال مدريد فاز بـ14 من أصل 15 نهائيا منذ 2014".

الصحيفة اهتمت بفوز برشلونة على فياريال 1-0، وتعزيز صدارة الدوري الإسباني، وكتبت: "بيدري يرفع امتياز برشلونة لـ11 نقطة".

كما اهتمت بفوز أتلتيكو مدريد على سيلتا فيغو 1-0، وكتبت: "ممفيس ديباي ينهي بشكل جيد العرض الرائع لأوبلاك".