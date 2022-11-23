عبدالصمد الزلزولي يفشل في تنفيذ مراوغة بطريقة غريبة أمام كرواتيا (فيديو)

وتعادل منتخب المغرب، الذي لعب بين عدد كبير من مشجعيه في استاد البيت، دون أهداف مع كرواتيا، وصيفة بطلة النسخة الماضية، في مباراة قليلة الفرص بأولى جولات المجموعة السادسة بكأس العالم لكرة القدم في قطر اليوم الأربعاء.

وهذا التعادل السلبي الثالث في تسع مباريات بالبطولة حتى الآن.

وفي الاستاد الذي استضاف المباراة الافتتاحية للبطولة ويسع 60 ألف متفرج غابت الفاعلية في بعض المحاولات في ظل تحفظ الفريقين معظم الوقت، لكن اللقاء شهد قتالا في وسط الملعب.

وربما أرادت كرواتيا تجنب مصير الأرجنتين والدنمارك بعد تعرضهما للحرج أمام السعودية وتونس، لذا تحلت بالهدوء دون ضغط هجومي شرس.

وخسرت الأرجنتين 2-1 من السعودية في واحدة من كبرى مفاجآت كأس العالم عبر التاريخ، وكانت الدنمارك قريبة من الخسارة من تونس أمس الثلاثاء، لكنها تعادلت دون أهداف.

وأوقعت قرعة كأس العالم قطر 2022، منتخب المغرب في مجموعة قوية تضم بلجيكا وكرواتيا وكندا.

ويشارك المغرب في كأس العالم للمرة السادسة، بعد نسخ 1970 و1986 و1994 و1998 و2018.