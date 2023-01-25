دوري السوبر الأوروبي.. المنظمون يستهدفون مشروعا جديدا يوسع دائرة الأندية والدول المشاركة

ما زال مشروع دوري السوبر الأوروبي الذي تتشبث به أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس لم يمت بشكل نهائي، إذ يأمل المنظمون إخراجه للوجود في المستقبل بصيغة جديدة.

وفي ظل انتظار حكم المحكمة الأوروبية، ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن المسؤولين عن دوري السوبر الأوروبي يخططون لإطلاق مشروع جديد يستهدف إشراك المزيد من الأندية والدول الأوروبية.

وحسب الصحيفة، فإن الصيغة الجديدة المقترحة لمشروع دوري السوبر الأوروبي تضم 50 ناديا من 12 دولة أوروبية، من بينها البرتغال وهولندا والدانمارك. وبدأت الشركة المنظمة اتصالات مع عدة أندية للإعلان عن الصيغة الجديدة.