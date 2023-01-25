دوري السوبر الأوروبي.. المنظمون يستهدفون مشروعا جديدا يوسع دائرة الأندية والدول المشاركة
ما زال مشروع دوري السوبر الأوروبي الذي تتشبث به أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس لم يمت بشكل نهائي، إذ يأمل المنظمون إخراجه للوجود في المستقبل بصيغة جديدة.
وفي ظل انتظار حكم المحكمة الأوروبية، ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن المسؤولين عن دوري السوبر الأوروبي يخططون لإطلاق مشروع جديد يستهدف إشراك المزيد من الأندية والدول الأوروبية.
وحسب الصحيفة، فإن الصيغة الجديدة المقترحة لمشروع دوري السوبر الأوروبي تضم 50 ناديا من 12 دولة أوروبية، من بينها البرتغال وهولندا والدانمارك. وبدأت الشركة المنظمة اتصالات مع عدة أندية للإعلان عن الصيغة الجديدة.
ووفقا لما ذكرته الصحيفة الفرنسية، سيتم تقديم مزايا رياضية وتقسيم مالي عادل وصارم من أجل إيقاف زحف الأندية المملوكة للدول، كما أن المنظمين واثقون من نجاح الخطوة الجديدة والصيغة الجديدة للمشروع.
وكان المدعي العام للمحكمة الأوروبية قد اتخذ موقفا مساندا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بشأن معاقبة الأندية المشاركة في دوري السوبر الأوروبي، لكن المحكمة الأوروبية ما زالت لم تعلن حكمها النهائي في مسألة احتكار المسابقات الرياضية أوروبيا والحق قي إقامة المسابقة الرياضية الجديدة.
وكان 12 ناديا قد أعلنت إقامة دوري السوبر الأوروبي، لكن تحت ضغط الحكومات والجماهير انسحبت 6 أندية إنجليزية هي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وليفربول وتوتنهام وتشيلسي وآرسنال، وانسحب أيضا ميلان وإنتر ميلان من إيطاليا وأتلتيكو مدريد من إسبانيا، وتبقت 3 أندية تقاتل من أجل المشروع، وهي ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس.