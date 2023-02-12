تقرير: إدارة النصر السعودي تواصلت مع ليونيل ميسي

وقالت صحيفة "الناسيونال" الكتالونية، اليوم الأحد، إن قادة النصر يريدون تشكيلة تضم جميع النجوم عبر إغراء العديد من نجوم أوروبا الذين على وشك الاعتزال.

وأضافت في تقريرها "إدارة النصر تواصلت مع ميسي بعدما وقَّع معهم كريستيانو رونالدو، وما زالوا يبحثون الآن عن المزيد من التعاقدات، يمكن أن يلعب سيرجيو بوسكيتس قائد برشلونة مواسمه الأخيرة هناك في مسابقة أقل تطلبًا لبذل الجهد والتنافسية مع كسب الكثير من المال".

ويرتبط ميسي قائد الأرجنتين والمرشح لجائزة أفضل لاعب في العالم التي يمنحها الاتحاد الدولي "فيفا"، بعقد مع باريس سان جيرمان حتى نهاية الموسم الجاري ويتفاوض معه النادي الباريسي في محاولة للإبقاء عليه لموسم واحد على الأقل.