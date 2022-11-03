الحكومة القطرية: أكثر من 50 ألف شخص تدربوا على تأمين كأس العالم

وأشار إلى أن المشجعين الذين لا يملكون تذاكر لحضور المباريات يمكنهم طلب "بطاقة هيا" بعد انتهاء دور المجموعات بالبطولة، في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول، ما يسمح لهم بدخول قطر والاستادات.

من جهته قال يوسف المسلماني المتحدث باسم قطاع الرعاية الصحية بكأس العالم لكرة القدم في قطر، اليوم الخميس، إن العاملين بقطاع الصحة لن يوجهوا أسئلة للمرضى عن الحالة الاجتماعية أو الديانة أو أي وضع آخر عند تقديم الرعاية لهم خلال البطولة.