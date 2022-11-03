الحكومة القطرية: أكثر من 50 ألف شخص تدربوا على تأمين كأس العالم
قال متحدث باسم وزارة الداخلية القطرية، اليوم الخميس، إن أكثر من 50 ألف شخص تدربوا على ضبط الأمن خلال كأس العالم لكرة القدم بالتوافق مع معايير الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا).
وأضاف أن قوة أمن دولية ستعمل تحت قيادة قطرية موحدة.
وأشار إلى أن المشجعين الذين لا يملكون تذاكر لحضور المباريات يمكنهم طلب "بطاقة هيا" بعد انتهاء دور المجموعات بالبطولة، في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول، ما يسمح لهم بدخول قطر والاستادات.
من جهته قال يوسف المسلماني المتحدث باسم قطاع الرعاية الصحية بكأس العالم لكرة القدم في قطر، اليوم الخميس، إن العاملين بقطاع الصحة لن يوجهوا أسئلة للمرضى عن الحالة الاجتماعية أو الديانة أو أي وضع آخر عند تقديم الرعاية لهم خلال البطولة.
وأضاف المسلماني: "سيوجه العاملون بالرعاية الصحية أسئلة طبية فقط" ردًا على إمكانية طرح أسئلة تتعلق بممارسة الجنس خارج نطاق الزواج.