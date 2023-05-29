نجم بايرن ميونخ الأسبق: توخيل قد يرحل عن قيادة الفريق قريبًا

توقع ديتمار هامان، نجم بايرن ميونخ الأسبق، أن توماس توخيل، المدير الفني الحالي للفريق البافاري، سيغادر منصبه بعد شهرين فقط من تعيينه.

وكان توخيل قد تولى قيادة بايرن ميونخ في مارس الماضي، خلفًا لجوليان ناغيلسمان، في قرار مفاجئ من إدارة النادي الألماني، وخرج من بطولتي الكأس ودوري أبطال أوروبا، قبل أن يحقق لقب الدوري.

وأعلن بايرن ميونخ، إقالة الثنائي رئيسه التنفيذي أوليفر كان، وحسن صالح حميديتش المدير الرياضي فور تتويج الفريق البافاري بلقب الدوري الألماني، يوم السبت، وهو ما اعترض عليه توخيل في تصريحات عقب التتويج بالدوري، قائلًا: "كان وحميديتش كانا مسؤولين إلى حد كبير عن وجودي هنا ووثقا بي، بدلًا من الاحتفال الآن لدينا مشكلة إدارية أخرى في النادي".