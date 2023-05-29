نجم بايرن ميونخ الأسبق: توخيل قد يرحل عن قيادة الفريق قريبًا
توقع ديتمار هامان، نجم بايرن ميونخ الأسبق، أن توماس توخيل، المدير الفني الحالي للفريق البافاري، سيغادر منصبه بعد شهرين فقط من تعيينه.
وكان توخيل قد تولى قيادة بايرن ميونخ في مارس الماضي، خلفًا لجوليان ناغيلسمان، في قرار مفاجئ من إدارة النادي الألماني، وخرج من بطولتي الكأس ودوري أبطال أوروبا، قبل أن يحقق لقب الدوري.
وأعلن بايرن ميونخ، إقالة الثنائي رئيسه التنفيذي أوليفر كان، وحسن صالح حميديتش المدير الرياضي فور تتويج الفريق البافاري بلقب الدوري الألماني، يوم السبت، وهو ما اعترض عليه توخيل في تصريحات عقب التتويج بالدوري، قائلًا: "كان وحميديتش كانا مسؤولين إلى حد كبير عن وجودي هنا ووثقا بي، بدلًا من الاحتفال الآن لدينا مشكلة إدارية أخرى في النادي".
من جانبه، قال ديتمار هامان، في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل"، اليوم الإثنين: "لا أعتقد أنه يمكن استبعاد رحيل توخيل قريبًا، لكنه سيغادر من تلقاء نفسه، سيقدم استقالته؛ لأنه لن يتمكن من الاستمرار".
وأضاف: "عندما تعامل أشخاصًا مثل هؤلاء، عليك أن تسأل نفسك.. هل تريد العمل في هذا النادي؟".
وفاز بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني الـ11 على التوالي، بعد التفوق 2/1 في الوقت القاتل بهدف جمال موسيالا على كولن، مستغلًا تعثر بروسيا دورتموند والتعادل مع ماينز، ليتفوق فريق توخيل بالمواجهات المباشرة وفارق الأهداف على دورتموند.
يذكر أن توماس توخيل لديه عقد مع بايرن ميونخ مستمر حتى يونيو 2025.