تقرير: وكيل أعمال كانسيلو يسعى جاهدا لضمه إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي
كشفت تقارير صحفية عن الخطوات التي يبذلها خورخي مينديز، وكيل أعمال الدولي البرتغالي جواو كانسيلو، لاعب فريق بايرن ميونخ المعار من مانشستر سيتي، لضمه إلى صفوف برشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل.
وكان اللاعب البرتغالي قد انضم إلى بايرن ميونخ في يناير الماضي، قادمًا من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.
ولا يعتزم الفريق الألماني تمديد إعارة كانسيلو، أو تفعيل بند الشراء، كما أن مشاكله مع بيب غوارديولا والتي كانت سببًا في رحيله إلى النادي الألماني، تمنعه من الاستمرار في مانشستر سيتي.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت"، اليوم الأحد، فإن "وكيل كانسيلو سيبذل كل جهده للمجيء إلى برشلونة بنظام الإعارة".
وأضاف التقرير: "عندما كان خورخي مينديز متواجدًا قبل أيام في برشلونة من أجل مناقشة مستقبل وكيله أنسو فاتي، لاعب البلوغرانا، تم طرح فكرة قدوم كانسيلو لبرشلونة، حيث يسعى وكيل أعمال اللاعب لإحضاره إلى ملعب (كامب نو) بنظام الإعارة لعام واحد مع خيار شراء عقده".
وأشارت الصحيفة، إلى أن "كانسيلو لديه الرغبة في التواجد مع برشلونة، كذلك النادي أصبح التعاقد مع ظهير أيمن أولوية الآن".
ويسعى برشلونة جاهدًا لحل لغز الرواتب واللعب المالي النظيف، ورغم أن تشافي صرف النظر عن ضم ظهير أيمن، إلا أن وجود كانسيلو في السوق، أغرى المدرب الإسباني، الذي يرى في جواو لاعبًا مناسبًا لطريقة لعب النادي الكتالوني.
كانسيلو لعب من قبل في الدوري الإسباني مع فالنسيا، قبل انتقاله إلى إنتر ميلان ثم يوفنتوس، ورغم تألقه مع مانشستر سيتي لكنه رحل بسبب اختلاف وجهات النظر مع غوارديولا في النادي الإنجليزي.