تقرير: وكيل أعمال كانسيلو يسعى جاهدا لضمه إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي

كشفت تقارير صحفية عن الخطوات التي يبذلها خورخي مينديز، وكيل أعمال الدولي البرتغالي جواو كانسيلو، لاعب فريق بايرن ميونخ المعار من مانشستر سيتي، لضمه إلى صفوف برشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكان اللاعب البرتغالي قد انضم إلى بايرن ميونخ في يناير الماضي، قادمًا من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

ولا يعتزم الفريق الألماني تمديد إعارة كانسيلو، أو تفعيل بند الشراء، كما أن مشاكله مع بيب غوارديولا والتي كانت سببًا في رحيله إلى النادي الألماني، تمنعه من الاستمرار في مانشستر سيتي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت"، اليوم الأحد، فإن "وكيل كانسيلو سيبذل كل جهده للمجيء إلى برشلونة بنظام الإعارة".