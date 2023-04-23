"الرجل الحديدي".. الصحف الإسبانية تشيد بتألق كامافينغا أمام سيلتا فيغو
ألقى العديد من تقارير الصحف الإسبانية الضوء على التألق الكبير للفرنسي إدواردو كامافينغا، نجم ريال مدريد، إذ ظهرت جودته وأهميته للفريق خلال مواجهة سيلتا فيغو، مساء أمس السبت، في الدوري الإسباني.
ونجح ريال مدريد في تحقيق فوز ثمين (2-0) على حساب ضيفه سيلتا فيغو، في مباراة جمعت بينهما على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن الجولة الـ30 من منافسات الدوري الإسباني.
وفي معرض تحليلها للقاء، وصفت صحيفة "آس" كامافينغا، بأنه "الرجل الحديدي" لريال مدريد هذا الموسم، فهو أكثر لاعب خاض مباريات في الميرنغي، وغاب عن مباراة واحدة فقط ضد سيلتك.
وأضافت: "النجم الفرنسي أصغر لاعب بالفريق بعمر 20 عامًا ومتعدد الاستخدامات أصبح قطعة لا غنى عنها في تشكيلة كارلو أنشيلوتي، قدم أمام سيلتا فيغو واحدة من أكثر المستويات كمالًا له منذ قدومه".
وأضافت الصحيفة: "كما يعتبر كامافينغا لاعبًا أساسيًّا أكثر من كونه بديلًا، إذ لعب 31 مباراة كأساسي من أصل 49 خاضها هذا الموسم، هو ثامن أكثر لاعب في الفريق لعب مباريات كاملة (20)".
وتابع التقرير: "منذ وصوله إلى ريال مدريد، أنشيلوتي، مدرب الفريق، لم يتمكن من استدعائه في مباراة واحدة فقط كانت ضد خيتافي بسبب الإيقاف، ولم يتعرض لأي إصابة منذ وصوله، فيمكننا أن نطلق عليه (الرجل الفولاذي)".
وأشارت الصحيفة: "كامافينغا أصبح لاعبًا لا غنى عنه في التشكيلة الأساسية بالنسبة لأنشيلوتي وتزداد أهميته مباراة بعد أخرى.. بالإضافة لكونه متعدد المهام، في مواجهة الأمس قدم واحدة من أفضل مبارياته بقميص ريال مدريد، لمس الكرة 112 مرة، قدم 70 تمريرة صحيحة من أصل 76، نجح في 5 مراوغات من أصل 6 محاولات، واستعاد 10 كرات".
وانضم كامافينغا لصفوف ريال مدريد، في صيف 2021، قادمًا من رين الفرنسي.
وأشاد كارلو أنشيلوتي بالنجم الفرنسي عقب المباراة، قائلًا: "كامافينغا لديه جودة غير عادية، وعلى هذا النحو يمكنه أن يلعب في أي مركز بنجاح".
فيما قال سيبايوس عن زميله: "كامافينغا لاعب قادر على التكيف في أي مركز يستطيع اللعب كظهير وكلاعب خط وسط، علينا حمايته ومساعدته معًا، لأنه لاعب رائع وصغير جدًّا".
من جانبها، قالت صحيفة "OK" الإسبانية، إن "المميز كامافينغا كما وصفه أنشيلوتي قدم مرة أخرى مباراة مميزة، النجم الفرنسي أمام سيلتا فيغو خاض مباراة جيدة جدًّا على الجانب الأيسر، ولم يرتكب أي خطأ".
وأضافت: "مع استمرار غياب فيرلاند ميندي كل شيء يشير إلى استمراره كظهير في الموقعة الكبرى أمام مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا".
فيما قالت منصة "Relevo": "يمكن أن يلعب كامافينغا في الجانب الأيسر خلال الحالات الطارئة فقط هكذا قال أنشيلوتي في فبراير، لكن كل شيء يَشي بأنه أصبح لاعبًا في مركز الظهير، بالرغم من أنه يريد أن يشارك في مركز المحور إذ يريد أن يتطور هناك، والمدرب يعرف ذلك لكنه يواصل إشراكه في كظهير أيسر".