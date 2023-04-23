"الرجل الحديدي".. الصحف الإسبانية تشيد بتألق كامافينغا أمام سيلتا فيغو

ألقى العديد من تقارير الصحف الإسبانية الضوء على التألق الكبير للفرنسي إدواردو كامافينغا، نجم ريال مدريد، إذ ظهرت جودته وأهميته للفريق خلال مواجهة سيلتا فيغو، مساء أمس السبت، في الدوري الإسباني.

ونجح ريال مدريد في تحقيق فوز ثمين (2-0) على حساب ضيفه سيلتا فيغو، في مباراة جمعت بينهما على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن الجولة الـ30 من منافسات الدوري الإسباني.

وفي معرض تحليلها للقاء، وصفت صحيفة "آس" كامافينغا، بأنه "الرجل الحديدي" لريال مدريد هذا الموسم، فهو أكثر لاعب خاض مباريات في الميرنغي، وغاب عن مباراة واحدة فقط ضد سيلتك.