رغم امتلاكه الكثير من الأنواع الفارهة.. لماذا لا يستطيع كيليان مبابي قيادة السيارات؟
حذا كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، حذو الكثير من نجوم كرة القدم من المشاهير واشترى سيارة فارهة من علامة فيراري، لكنه لا يستطيع قيادتها.
ويمكن للمهاجم البالغ عمره 24 عاما أن يشتري سيارة فيراري 488 بيستا بمحرك V8 بقوة 720 حصان، أو فيراري SF90 سترادال بقوة 1000 حصان، وفقًا لمعلومات من مجلة GQ وActu Automobile.
كم تكلفة سيارة مبابي الفيراري؟
وتشير مجلة GQ إلى أن مهاجم باريس سان جيرمان اختار سيارة فيراري 488 بيستا، بمحرك V8 بقوة 720 حصان، والتي كلفته حوالي 500 ألف يورو.
لماذا لن يتمكن مبابي من قيادة سيارته الفاخرة؟
على الرغم من امتلاكه العديد من السيارات الفاخرة، إلا أن مبابي ليس لديه رخصة قيادة، لذلك لن يقود سيارته، حيث أوضح ذات مرة في مقابلة صحفية: "إنها إحدى سلبيات النجاح مبكرًا، فقد فاتني أشياء بسيطة مثل الحصول على رخصة قيادة. أعتقد أن كل شخص لديه واحدة، بالنسبة للعديد من الناس، فإن الترخيص هو التزام، لكنه لم يكن لي".
وأضاف الدولي الفرنسي: "على الرغم من أنه مرادف للاستقلالية، إلا أنني حصلت على استقلاليتي في وقت مبكر لأن لدي سائقين تحت تصرفي، لم يكن ذلك أولوية على الإطلاق".
وعلى الرغم من حقيقة أنه يبلغ الآن 24 عامًا، يستمر مبابي في عدم القيادة، على الرغم من عرض باريس سان جيرمان أن يدفع له مقابل أخذ دروس في مدرسة لتعليم قيادة السيارات، لكنه لا يعتبر ذلك ضروريًا.
ومنذ وصوله إلى باريس سان جيرمان، كان لدى المهاجم خادم شخصي وطباخ وسائق ليصطحبه إلى كل مكان.
سيارات مبابي الفاخرة
وفقًا لموقع cuatro.com، يمتلك مهاجم فريق باريس سان جيرمان أيضًا سيارة مرسيدس-بنز GLE كوبيه وأودي A6 ومرسيدس بنز الفئة V ورينغ روفر.
وفي العديد من الصور التي قام كيليان بنشرها على حسابه في إنستغرام، شوهد وهو يخرج من طرازات فولكسفاغن، مثل ID.5 أو ID.4 أو تيغوان من بين العديد من السيارات الأخرى.
ومع ذلك، فإن العلامة التجارية الألمانية هي الراعي للمنتخب الوطني الفرنسي، لذلك تتم إعارة السيارات للنجم للذهاب إلى معسكرات المنتخب الوطني.
وفي الوقت الحالي، لا يوجد لدى باريس سان جيرمان أي علامة تجارية للسيارات بين رعاتها، ولكن لديه موقع Autohero المتخصص في بيع السيارات المستعملة.