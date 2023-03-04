رغم امتلاكه الكثير من الأنواع الفارهة.. لماذا لا يستطيع كيليان مبابي قيادة السيارات؟

لماذا لن يتمكن مبابي من قيادة سيارته الفاخرة؟

على الرغم من امتلاكه العديد من السيارات الفاخرة، إلا أن مبابي ليس لديه رخصة قيادة، لذلك لن يقود سيارته، حيث أوضح ذات مرة في مقابلة صحفية: "إنها إحدى سلبيات النجاح مبكرًا، فقد فاتني أشياء بسيطة مثل الحصول على رخصة قيادة. أعتقد أن كل شخص لديه واحدة، بالنسبة للعديد من الناس، فإن الترخيص هو التزام، لكنه لم يكن لي".

وأضاف الدولي الفرنسي: "على الرغم من أنه مرادف للاستقلالية، إلا أنني حصلت على استقلاليتي في وقت مبكر لأن لدي سائقين تحت تصرفي، لم يكن ذلك أولوية على الإطلاق".

وعلى الرغم من حقيقة أنه يبلغ الآن 24 عامًا، يستمر مبابي في عدم القيادة، على الرغم من عرض باريس سان جيرمان أن يدفع له مقابل أخذ دروس في مدرسة لتعليم قيادة السيارات، لكنه لا يعتبر ذلك ضروريًا.

ومنذ وصوله إلى باريس سان جيرمان، كان لدى المهاجم خادم شخصي وطباخ وسائق ليصطحبه إلى كل مكان.