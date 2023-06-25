تقرير: ريال مدريد قد يحسم صفقة مبابي خلال أسبوعين

كشف الصحفي رامون ألفاريز، عن تطورات مثيرة بشأن إمكانية تعاقد ريال مدريد مع الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.

وأكدت عدة تقارير أخيرًا أن باريس سان جيرمان يرفض بقاء مبابي لموسم آخر في النادي، إذا لم يوافق على التجديد، وسيَعرضه للبيع هذا الصيف.

وشهدت العلاقة بين مبابي وإدارة النادي الباريسي توترًا ملحوظًا الفترة الماضية، بعد تأكيد اللاعب أنه لن يمدد تعاقده مع الفريق حتى موسم 2025، وأنَّ الموسم المقبل هو الأخير له بقميص سان جيرمان.

وقال ألفاريز عبر حسابه الموثق على تويتر، اليوم الأحد، إن "الفترة الماضية شهدت تحركات مكثفة من قِبل إدارة ريال مدريد للتعاقد مع مبابي".