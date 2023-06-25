تقرير: ريال مدريد قد يحسم صفقة مبابي خلال أسبوعين
كشف الصحفي رامون ألفاريز، عن تطورات مثيرة بشأن إمكانية تعاقد ريال مدريد مع الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.
وأكدت عدة تقارير أخيرًا أن باريس سان جيرمان يرفض بقاء مبابي لموسم آخر في النادي، إذا لم يوافق على التجديد، وسيَعرضه للبيع هذا الصيف.
وشهدت العلاقة بين مبابي وإدارة النادي الباريسي توترًا ملحوظًا الفترة الماضية، بعد تأكيد اللاعب أنه لن يمدد تعاقده مع الفريق حتى موسم 2025، وأنَّ الموسم المقبل هو الأخير له بقميص سان جيرمان.
وقال ألفاريز عبر حسابه الموثق على تويتر، اليوم الأحد، إن "الفترة الماضية شهدت تحركات مكثفة من قِبل إدارة ريال مدريد للتعاقد مع مبابي".
وأضاف: "في حال تأكُّد إدارة ريال مدريد مِن وجود فرصة فعلية لضم مبابي هذا الصيف، فالأموال ستكون حاضرة، إدارة فلورنتينو بيريز متفائلة بشأن هذا الأمر".
وتابع: "كيليان مبابي قد يصل إلى ريال مدريد خلال الأسبوعين المقبلين، إذ يأمل النادي إنهاء الصفقة بشكل رسمي قبل السفر للموسم التحضيري في الولايات المتحدة الأمريكية".
وأشار: "ريال مدريد لديه تقارير اقتصادية تؤكد أن توقيع مبابي سيجعل النادي ينمو أكثر اقتصاديًّا ومن شأنه تعزيز قيمة العلامة التجارية".
وما يعزز تقارير اقتراب مبابي من "الميرنغي" هو ترك النادي الرقم (9) معلقًا حتى الآن، ولم يتم تقديمه لأي صفقة ضمها الفريق أخيرًا، والذي أصبح شاغرًا منذ رحيل كريم بنزيما إلى نادي الاتحاد السعودي بعد نهاية عقده؛ ما يؤكد أن النادي سيبرم صفقة مهاجم آخر هذا الصيف.
وسعى ريال مدريد لضم مبابي من قَبلُ في أكثر من مناسبة، لكن كل المحاولات السابقة لم يُكتب لها النجاح، ليعود الحديث عن الصفقة من جديد للواجهة في الميركاتو الصيف الحالي.
وزعمت تقارير أخيرًا، أن إدارة سان جيرمان لا تمانع خروج اللاعب بشرط الحصول على 300 مليون يورو، بواقع 250 مليون يورو و50 مليون يورو أخرى كحوافز وإضافات.
بينما يستهدف الريال التقدم بعرض أولي لضم مبابي نظير 150 مليون يورو، مع استعداد الإدارة لرفع العرض إلى 200 مليون يورو، بجانب حوافز بقيمة 20 مليون يورو.