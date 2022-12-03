أبرز 10 ظواهر في دور المجموعات بكأس العالم 2022

شهد دور المجموعات في كأس العالم لكرة القدم في قطر عدة ظواهر والكثير من الإثارة وصلت ذروتها في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

ولقد شهدنا بعض الفرق الكبيرة تتعثر، وبعض الأسماء الأسطورية تقول وداعها النهائي وبعض أكبر المفاجآت على الإطلاق في بطولة كأس العالم.

وعرضت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم السبت، أبرز 10 ظواهر خلال دور المجموعات في كأس العالم 2022.

1- تقنية الـVAR يجب أن تتطور

قد يكون استخدام تقنية الفيديو مثيرًا للجدل بشكل كبير في كرة القدم المحلية، لكن خلال كأس العالم الماضية وفي يورو 2020، بدا أن النظام يعمل بشكل جيد. من المحبط إذن أن تقنية حكم الفيديو المساعد تسببت في مثل هذا الجدل في هذه البطولة. بدلاً من التدخل فقط عندما يكون هناك خطأ واضح، يبدو أن فريق VAR مصمم على التدخل في كل حادث.

وكانت نتيجة ذلك أن يقف لوكا مودريتش لتسديد ركلة جزاء لم تحدث أبدًا، أو يرى أنطوان غريزمان هدفًا تم إلغاؤه بعد صافرة النهاية، أو هدفًا مُنح لليابان عندما لم يكن أحد متأكدًا تمامًا مما إذا كانت الكرة لا تزال في اللعب. دعونا نأمل أن يسترخي أولئك الموجودون في غرفة حكم الفيديو قليلاً في مراحل خروج المغلوب.