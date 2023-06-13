تقرير: نادي الاتحاد السعودي يستهدف ضم رياض محرز
كشف الصحفي رومان مولينا أن نادي الاتحاد السعودي دخل في مفاوضات جادة لضم الجزائري رياض محرز لصفوف الفريق، في الميركاتو الصيفي الحالي.
وينشط الاتحاد بقوة في الميركاتو الجاري بعد التتويج بلقب دوري روشن السعودي، ليقوم بالتعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما قادما من ريال مدريد، كما يقترب من ضم نغولو كانتي، قادما من تشيلسي.
وقال مولينا، عبر حسابه على تويتر، اليوم الثلاثاء: "نادي الاتحاد يأمل في إنهاء صفقة رياض محرز".
فيما قالت شبكة "Sports zone" إن "نادي الاتحاد في مفاوضات متقدمة بالفعل مع محرز".
يأتي ذلك في ظل تقارير أخرى ربطت محرز بالانضمام للنادي الأهلي السعودي.
ولكن صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أشارت، نقلا عن مصادر داخل مانشستر سيتي، إلى أن النجم الجزائري ليس للبيع، وأنهم متمسكون ببقائه ولن يستمعوا إلى أي عروض مهما كانت.
وانتقل محرز إلى مانشستر سيتي قادمًا من ليستر سيتي في 2018 بمبلغ 69 مليون يورو، ولديه عقد مع السيتي حتى نهاية يونيو 2025.
وخاض محرز مع مانشستر سيتي 236 مباراة في مختلف البطولات، سواء كانت دوري أبطال أوروبا أو الدوري الإنجليزي أو كأس الاتحاد الإنجليزي، أو كأس الرابطة أو كؤوس السوبر، وسجل 78 هدفًا وصنع 59، وتلقى 5 بطاقات صفراء.