تقرير: نادي الاتحاد السعودي يستهدف ضم رياض محرز

كشف الصحفي رومان مولينا أن نادي الاتحاد السعودي دخل في مفاوضات جادة لضم الجزائري رياض محرز لصفوف الفريق، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وينشط الاتحاد بقوة في الميركاتو الجاري بعد التتويج بلقب دوري روشن السعودي، ليقوم بالتعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما قادما من ريال مدريد، كما يقترب من ضم نغولو كانتي، قادما من تشيلسي.

وقال مولينا، عبر حسابه على تويتر، اليوم الثلاثاء: "نادي الاتحاد يأمل في إنهاء صفقة رياض محرز".