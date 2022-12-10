جورجينا رودريغيز منتقدة مدرب البرتغال: لا يمكنك الاستهانة بأفضل لاعب في العالم

وجهت جورجينا رودريغيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، انتقادات حادة إلى مدرب البرتغال فرناندو سانتوس؛ بسبب عدم البدء بـ"الدون" منذ بداية مباراة منتخب بلاده ضد المغرب، مساء اليوم السبت.

وأصبح المغرب أول فريق عربي وأفريقي يبلغ قبل نهائي كأس العالم لكرة القدم في التاريخ وذلك بعد فوزه الصاعق 1-صفر على البرتغال في دور الثمانية، اليوم السبت.

وسجل يوسف النصيري مهاجم المغرب هدف المباراة الوحيد بضربة رأس من مدى قريب بعد تمريرة عرضية من يحيى عطية الله في الدقيقة 42.

وقالت جورجينا عبر حسابها على "إنستغرام" في صورة نشرتها لرونالدو: "اليوم قرر صديقك ومدربك القرار الخطأ، ذلك الصديق الذي لديك الكثير من كلمات الإعجاب والاحترام من أجله هو نفسه الذي أدخلك إلى المباراة ورأى كيف تغير كل شيء، لكن بعد فوات الأوان، لا يمكنك الاستهانة بأفضل لاعب في العالم، وأقوى سلاح لك في الملعب، اليوم تعلمنا درسا مهما".