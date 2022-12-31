ترتيب الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يعبر وولفرهامبتون ويرتقي للمركز الرابع

قاد ماركوس راشفورد فريقه مانشستر يونايتد للفوز على نظيره وولفرهامبتون، بنتيجة (1-0)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على ملعب "مولينيو" في إطار مواجهات الأسبوع الـ18 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل راشفورد هدف يونايتد في الدقيقة 75، بمهارة رائعة.

وكان إريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد قال إنه ترك مهاجمه ماركوس راشفورد على مقاعد البدلاء أمام وولفرهامبتون واندرارز لأسباب انضباطية، قبل أن يشركه في الشوط الثاني ويقود "الشياطين الحمر" للفوز.