ترتيب الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يعبر وولفرهامبتون ويرتقي للمركز الرابع
قاد ماركوس راشفورد فريقه مانشستر يونايتد للفوز على نظيره وولفرهامبتون، بنتيجة (1-0)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على ملعب "مولينيو" في إطار مواجهات الأسبوع الـ18 للدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل راشفورد هدف يونايتد في الدقيقة 75، بمهارة رائعة.
وكان إريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد قال إنه ترك مهاجمه ماركوس راشفورد على مقاعد البدلاء أمام وولفرهامبتون واندرارز لأسباب انضباطية، قبل أن يشركه في الشوط الثاني ويقود "الشياطين الحمر" للفوز.
واستعاد راشفورد مستواه هذا الموسم تحت قيادة تين هاغ، حيث خاض 21 مباراة في كافة المسابقات وسجل عشرة أهداف.
وسجل في آخر مباراتين ليونايتد، لكنه استبعد من التشكيلة الأساسية اليوم وحل محله أليخاندرو غارناتشو ليكون التغيير الوحيد على التشكيلة التي فازت 3-صفر على نوتنغهام فورست، يوم الثلاثاء الماضي.
بهذه النتيجة وصل رصيد مانشستر يونايتد للنقطة 32 ليقفز للمركز الرابع، فيما توقف رصيد ولفرهامبتون عند النقطة 13 محتلا المركز الـ18.