"فيفا" يكشف عدد مقاعد القارات في كأس العالم للأندية 2025 بنظامها الجديد
استقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على النظام الجديد لبطولة كأس العالم للأندية التي ستقام بداية من عام 2025، والتي سيصل عدد الفرق المشاركة بها إلى 32 فريقًا.
وتقام بطولة كأس العالم للأندية بنفس النظام الحالي بمشاركة 7 أندية في النسختين المقبلتين، عامي 2023 و2024 قبل أن تتحول البطولة إلى النظام الجديد.
وستقام النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية خلال شهري يونيو ويوليو من عام 2025 بمشاركة 32 ناديا من كل القارات حول العالم.
ولم يكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن المدة التي ستقام بها البطولة، هل ستكون كل عام أو كل 4 أعوام كما تردد من قبل.
وأقر المكتب التنفيذي أعداد الأندية المشاركة في كل قارة من القارات في البطولة بنظامها الجديد بمشاركة 32 ناديًا بدايةً من عام 2025، والذي سيقام في أمريكا.
وجاء تقسيم الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية حسب القارات كالتالي: أوروبا: 12 ناديا، أمريكا الجنوبية: 6 أندية، أفريقيا: 4 أندية، آسيا: 4 أندية، أمريكا الشمالية: 4 أندية، أوقيانوسيا: نادِ وحيد، البلد المضيف: نادِ وحيد.
وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، أعلن، اليوم الثلاثاء، عن استضافة النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية في ديسمبر 2023.
وأضاف الاتحاد السعودي عبر حسابه الرسمي على تويتر "الاتحاد الدولي لكرة القدم:السعودية تستضيف كأس العالم للأندية 2023".
وأرفق الاتحاد المحلي صورة لكأس العالم محاطا بعلمي الاتحاد الدولي "فيفا" والاتحاد السعودي وأسفل منه كتبت عبارة "مرحبا بالعالم' كأس العالم للأندية- السعودية 2023".
وستقام البطولة في الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل.