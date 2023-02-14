"فيفا" يكشف عدد مقاعد القارات في كأس العالم للأندية 2025 بنظامها الجديد

استقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على النظام الجديد لبطولة كأس العالم للأندية التي ستقام بداية من عام 2025، والتي سيصل عدد الفرق المشاركة بها إلى 32 فريقًا.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية بنفس النظام الحالي بمشاركة 7 أندية في النسختين المقبلتين، عامي 2023 و2024 قبل أن تتحول البطولة إلى النظام الجديد.

وستقام النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية خلال شهري يونيو ويوليو من عام 2025 بمشاركة 32 ناديا من كل القارات حول العالم.