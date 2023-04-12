لماذا وقف سباليتي احترامًا لغوارديولا خلال مؤتمر مباراة نابولي وميلان؟ (فيديو)

قدم لوسيانو سباليتي، مدرب نابولي، احترامه للإسباني بيب غوارديولا خلال المؤتمر الصحفي الخاص لفريقه قبل مواجهة ميلان، مؤكدًا أنه معجبٌ بمسيرته مع مانشستر سيتي.

وكان غوارديولا رشح نابولي لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، بعد إجراء قرعة ربع النهائي، وهو ما رفضه سباليتي، قائلًا: "إنه يريد الضغط علينا، كيف يمكنه أن يضعنا في المقدمة، مانشستر سيتي ينفق 900 مليون يورو بينما ننفق نحن 9".

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ، رد غوارديولا بنفسه مرة أخرى، قائلًا: "لا أريد التحدث عن نابولي، لأن سباليتي سيغضب مني، إنه حساس للغاية".