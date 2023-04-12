لماذا وقف سباليتي احترامًا لغوارديولا خلال مؤتمر مباراة نابولي وميلان؟ (فيديو)
قدم لوسيانو سباليتي، مدرب نابولي، احترامه للإسباني بيب غوارديولا خلال المؤتمر الصحفي الخاص لفريقه قبل مواجهة ميلان، مؤكدًا أنه معجبٌ بمسيرته مع مانشستر سيتي.
وكان غوارديولا رشح نابولي لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، بعد إجراء قرعة ربع النهائي، وهو ما رفضه سباليتي، قائلًا: "إنه يريد الضغط علينا، كيف يمكنه أن يضعنا في المقدمة، مانشستر سيتي ينفق 900 مليون يورو بينما ننفق نحن 9".
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ، رد غوارديولا بنفسه مرة أخرى، قائلًا: "لا أريد التحدث عن نابولي، لأن سباليتي سيغضب مني، إنه حساس للغاية".
ولكن في المؤتمر الصحفي قبل مباراة ميلان أراد سباليتي حسم الأمر بطريقة لطيفة، مشددًا: "إذا لم يفهم كلامي أعتذر، عندما أتحدث عن غوارديولا يجب أن أقف احترامًا له فهو أحد المدربين الذين أهتم بهم باستمرار".
وأضاف: "إذا لم يكن لكلماتي التأثير المطلوب، أعتذر، لأنه يسعدني أن شخصًا مثله يتحدث جيدًا عن نابولي، سيستغرق الأمر أيامًا للحديث عن فرقهم وسأتحدث جيدًا عنهم".
واختتم: "أتمنى أن أتمكن من التحدث معه حول كل هذا، وربما نتناول قهوة تركية جيدة"، في تلميح لإمكانية أن يتقابلا في النهائي بإسطنبول على ملعب أتاتورك يوم الـ10 من يونيو المقبل.
ويلتقي ميلان نظيره نابولي، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "سان سيرو" ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائى من بطولة دوري أبطال أوروبا.
وتاريخيًّا التقى فريقا ميلان ضد نابولي في 171 مباراة استطاع فيها الروسونيري تحقيق الانتصار في 68 لقاء، فيما خسر 51 لقاء، والتعادل في 52 مواجهة.
وانتصر ميلان على نابولي أخيرًا بنتيجة 4-0 في الدوري الإيطالي على ملعب دييغو أرماندو مارادونا.