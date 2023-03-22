سكالوني: يجب على الأرجنتين استعادة الأفضلية التنافسية بعد الفوز بكأس العالم
قال ليونيل سكالوني، مدرب الأرجنتين، إن لاعبيه بحاجة للحفاظ على المستوى التنافسي العالي الذي ساعدهم على التفوق على فرنسا بركلات الترجيح والفوز بكأس العالم لكرة القدم للمرة الثالثة في قطر العام الماضي.
وتحدث سكالوني عن تشكيلته لمباراة بنما الودية يوم الخميس، التي ستضم القائد ليونيل ميسي وبقية اللاعبين الفائزين بكأس العالم في ديسمبر من العام الماضي.
وأبلغ سكالوني مؤتمرا صحفيا: "نحن أبطال العالم، لكن هذا لا يعني أن لدينا الحق للمزيد، لأنه لا يمكننا الفوز بكل ما نريد، وهذا ما يجب على اللاعبين فهمه".
وأشار المدرب الأرجنتيني إلى أن هدفه الرئيسي في الوقت الحالي بعد الفوز بكأس العالم وكأس كوبا أمريكا هو أن يفهم اللاعبون أن عليهم الحفاظ على الأفضلية التنافسية.
وأضاف: "الرسالة هي أننا في بداية مشروع جديد، والملعب هو الفيصل. من فازوا بكأس العالم ليس لديهم الأفضلية، بل يجب عليهم الاجتهاد".
"قميص الأرجنتين لا يقبل إلا تقديم الأفضل، وهذا واضح لنا. من الجيد أن نحتفل بعد ذلك، لكن علينا القيام بعملنا على أرض الملعب".
وأجاب سكالوني عن تشكيلة مباراة الخميس التي ستضم اللاعبين الفائزين بكأس العالم بالقول: "أود أن تشاهد جماهيرنا لاعبيها".
ويغيب الجناح أليخاندرو غارناتشو لاعب مانشستر يونايتد، وأليخاندرو غوميز مهاجم إشبيلية للإصابة.
وأوضح المدرب البالغ عمره 44 عاما والذي فاز بجائزة أفضل مدرب المقدمة من الاتحاد الدولي (فيفا) في فبراير، أنه لا طائل من الحديث عن أنه أفضل مدرب في تاريخ الأرجنتين.
وتابع: "كلنا نلعب من أجل الأرجنتين، نحن أبطال العالم، لذا لا أحد يهتم من الأفضل ومن الأسوأ".
ونالت الأرجنتين كأس العالم للمرة الأولى في 1978 على أرضها، فيما كانت الثانية في المكسيك 1986 بقيادة الراحل دييغو مارادونا.