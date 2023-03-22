سكالوني: يجب على الأرجنتين استعادة الأفضلية التنافسية بعد الفوز بكأس العالم

قال ليونيل سكالوني، مدرب الأرجنتين، إن لاعبيه بحاجة للحفاظ على المستوى التنافسي العالي الذي ساعدهم على التفوق على فرنسا بركلات الترجيح والفوز بكأس العالم لكرة القدم للمرة الثالثة في قطر العام الماضي.

وتحدث سكالوني عن تشكيلته لمباراة بنما الودية يوم الخميس، التي ستضم القائد ليونيل ميسي وبقية اللاعبين الفائزين بكأس العالم في ديسمبر من العام الماضي.

وأبلغ سكالوني مؤتمرا صحفيا: "نحن أبطال العالم، لكن هذا لا يعني أن لدينا الحق للمزيد، لأنه لا يمكننا الفوز بكل ما نريد، وهذا ما يجب على اللاعبين فهمه".

وأشار المدرب الأرجنتيني إلى أن هدفه الرئيسي في الوقت الحالي بعد الفوز بكأس العالم وكأس كوبا أمريكا هو أن يفهم اللاعبون أن عليهم الحفاظ على الأفضلية التنافسية.